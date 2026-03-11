Σε σχέση με την πρόθεση της εταιρείας Cyprus Public Transport να αναστείλει την υπηρεσία Pame Express, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνει ότι η εν λόγω ενέργεια έγινε μονομερώς και κατά παράβαση των όρων της σχετικής σύμβασης.

Το Υπουργείο, όπως αναφέρει, έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς την εταιρεία, καλώντας την να αναιρέσει την πρόθεσή της για τερματισμό της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να συμμορφωθεί πλήρως με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Το Υπουργείο παρακολουθεί το ζήτημα και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από τη σύμβαση, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λέει καταληκτικά.