Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα τον τροποποιητικό «Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμο του 2025», μετά από την πρόταση του βουλευτή Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. Η τροποποίηση που ψήφισε η Βουλή καθιστά υποχρεωτική τη χρήση φωτεινής σήμανσης στην οροφή των οχημάτων που μεταφέρουν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης κατά τη διάρκεια των ελέγχων ορίου ταχύτητας.

Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθώς και η καλύτερη οπτική επαφή των διερχόμενων οδηγών με τα οχήματα που πραγματοποιούν τους ελέγχους. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την καλλιέργεια ορθής οδικής συμπεριφοράς. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιτρέποντας την αναγκαία προετοιμασία και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την πλήρη υλοποίησή της.

Σημειώνεται πως κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, υπήρξε αρχικά συμφωνία ως προς την ανάγκη για φωτεινή σήμανση, ωστόσο στη συνέχεια διατυπώθηκαν ανησυχίες από εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αλλά και από την Αστυνομία Κύπρου. Σύμφωνα με τις ανησυχίες τους, η τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης δεν ήταν προβλεπόμενη στη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για τη λειτουργία των κινητών συσκευών, κάτι που συνεπάγεται επιπλέον κόστος και χρόνο για την υλοποίησή της. Η Αστυνομία Κύπρου είχε προτείνει τη χρήση αντανακλαστικών πινακίδων αντί για φωτεινή σήμανση.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου αυτή προνοεί ότι «το βαν θα φέρει φάρο όταν θα εποπτεύει για ταχύτητα. Στην πρώτη συζήτηση το υπουργείο Δικαιοσύνης ήρθε και συμφώνησε με την πρόταση, μετά κάτι συνέβη στο ενδιάμεσο και ήρθαν με επιφυλάξεις. Άλλαξαν γνώμη από τη μία βδομάδα στην άλλη. Τους επεξηγήσαμε ότι η πρόταση θα πάει στην Ολομέλεια ως έχει. Το ίδιο είπαμε και στη Νομική Υπηρεσία όταν τέθηκε ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Όταν ρωτήσαμε πόσο είναι το κόστος μας είπαν ότι κυκλοφορούν 20 βανάκια στο σύνολο. Θα αυξήσουμε τον προυπολογισμό του κράτους κατά 1000 ευρώ. Αν θέλουν ας την αναπέμψουν στο Ανώτατο».

Τροπολογία κατέθεσε ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, η οποία προνοεί πως εκεί που υπάρχει μετάπτωση του ορίου ταχύτητας να απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρα για να στήσει το βαν όταν πρόκειται σε αυτοκινητόδρομο και τουλάχιστον 100 μέτρα σε οποιονδήποτε άλλο δρόμο.

Η πρόταση νόμου όπως και η τροπολογία εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Σώμα.