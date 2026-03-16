Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο επιδημιολόγος δρ. Μιχάλης Βωνιάτης, αναφέροντας πως ο αφθώδης πυρετός θα μπορούσε να μεταδοθεί στον άνθρωπο σε περίπτωση που μεταλλαχθεί.

Ο δρ. Βωνιάτης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», εξέφρασε ανησυχία, από επιδημιολογικής άποψης, για το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. «Εκεί είναι το κλειδί», είπε και επεσήμανε πως η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εφαρμόζει τους αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παραμείνει στην ενιαία αγορά.

Εξάλλου, είπε, τα μέτρα που εισηγούνται δεν είναι αυθαίρετα. «Για τον κάθε ιό υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και διάφορα μέτρα. Άρα τα μέτρα που μας στέλνουν εδώ είναι αυτά που θα εξαλείψουν τον ιό από τις κτηνοτροφικές μας μονάδες, για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στην αγορά», ανέφερε.

Όσον αφορά τον άνθρωπο, είπε πως «αυτή τη στιγμή δεν τον προσβάλλει. Σας διαβεβαιώνουμε απόλυτα ότι δεν προσβάλλει τον άνθρωπο. Όμως γιατί λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα; Είναι για προστασία της δημόσιας υγείας», σημείωσε.

Όμως, είπε, «εάν προσβάλλει τους χοίρους μπορεί να υπάρξει μετάλλαξη» η οποία να θέσει κίνδυνο και τον άνθρωπο καθώς το βιολογικό μας προφίλ είναι πολύ κοντά με εκείνο των γουρουνιών. «Άρα αν κάτι γίνει, μια μετάλλαξη αυτού του ιού, μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο», είπε.

«Πάντοτε υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει μια μετάλλαξη του ιού και να προχωρήσει και στον άνθρωπο», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «κανένας δεν ξέρει» αν μια τέτοια μετάλλαξη θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνη.

Ο δρ. Βωνιάτης, είπε πως τέτοιο είναι το παράδειγμα της γρίπης. «Η γρίπη έρχεται από τα πτηνά κυρίως. Η γρίπη είναι νόσος των πτηνών, ο ιός της γρίπης. Μεταβαίνει στα γουρούνια και στα γουρούνια μετατρέπεται σε ιό που προσβάλλει και τον άνθρωπο», ανέφερε.

Ποια η αναφορά για τα κατεχόμενα

Στα κατεχόμενα, είπε ο δρ Βωνιάτης, δεν θανατώνονται μολυσμένα ζώα. «Αρνούνται να θανατώσουν. Αυτό δεν πρόκειται να εξαλείψει τον ιό», είπε και πρόσθεσε πως η νόσος κυκλοφορεί σε ζώα.