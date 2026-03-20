Χάθηκε η επικοινωνία μεταξύ Κώστα Φυτιρή και της Ιωάννας Φωτίου ή Annie Alexui. Παρά την αρχική συνεννόηση που έγινε από τον περασμένο μήνα για να στείλει η Annie μέσω του δικηγόρου της, ζητήματα που την αφορούσαν ή καταγγελίες για να διερευνηθούν, εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν παραλήφθηκε οτιδήποτε, όπως δηλώνεται επισήμως από πλευράς του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είναι γνωστό πως πριν αρκετό καιρό είχε ζητηθεί ακόμα και γνωμάτευση για το πώς μπορούσαν ανακριτές να λάβουν κατάθεση ή να σταλούν στη Μόσχα πρόσωπα για να συναντήσουν την Annie ώστε να τους δώσει όσα κατείχε για διάφορα πρόσωπα ή να δώσει κατάθεση για τις καταγγελίες της κατά της Αστυνομίας ότι αρνήθηκε να διερευνήσει παράπονά της.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρής είχε δώσει τρεις επιλογές στην ίδια για να αποφασίσει πώς θα παραληφθούν τα στοιχεία που κατείχαν με σκοπό να διερευνηθούν. Είναι γνωστό εξάλλου πως η διερεύνηση για τον εν αργία δήμαρχο Πάφου είχε ξεκινήσει μετά από δικές της αναρτήσεις.

Τελικά, υπήρξε συνεννόηση όπως τα στοιχεία διαβιβαστούν στον κ. Φυτιρή μέσω του δικηγόρου της Annie στην Κύπρο. Όμως, σε νέο βίντεο της που ανάρτησε πριν δυο μέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tiktok, η ίδια διερωτάται γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο κ. Φυτιρής στις επιστολές που έστειλε ο δικηγόρος της για να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ τους. «Σου έστειλε κάποιες επιστολές για τα εντάλματα. Περιμένεις κάποιες καταθέσεις από μένα. Γιατί εξαφανίστηκες, γιατί δεν απαντάς του δικηγόρου μου. Άρχισε και εξαντλείται και μαζί σου η υπομονή μου», αναφέρει.

Το philenews αποτάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα και σύμφωνα στην απάντηση που έλαβε προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι τέτοια επιστολή από τον δικηγόρο της Annie δεν έχει παραληφθεί. Παρά τον έλεγχο που έγινε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπουργείου και του υπουργού, στις επιστολές που παραλαμβάνονται ή με άλλο τρόπο, ακόμη και σε μηνύματα στα κινητά, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε που να αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, γι’ αυτό και τηρείται στάση αναμονής.

Η κ. Φωτίου στο ίδιο βίντεο σημειώνει πως έχει και ερωτήματα προς την Γενική Εισαγγελία. Όπως λέει, ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος έστειλε κάποιες επιστολές για να αποσύρει τις καταγγελίες εναντίον της και δεν του απάντησαν ακόμα. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν θέλετε να αποσύρει ο κ. Πάζαρος και τον κρατάτε με το ζόρι, προσθέτει.

Τέλος, σημειώνει ότι η ίδια επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για το άσυλο της και τους ρώτησε κατά πόσο η κυπριακή Κυβέρνηση αποτάθηκε σ’ αυτούς για να ενημερωθεί αν της δόθηκε άσυλο και για ποιους λόγους. Όπως της απάντησαν, ουδείς έχει αποταθεί κοντά τους.