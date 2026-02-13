Η Ιωάννα Φωτίου έλαβε τις αποφάσεις της και ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει με γραπτή κατάθεση προς τις κυπριακές αρχές, μέσω δικηγόρου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως πήρε την απόφαση μετά από συνεννόηση με άτομα της εμπιστοσύνης της σε Κύπρο και Ρωσία.

Ξεκαθάρισε δε πως η στάση της προς το παρόν θα είναι αμυντική και αντιμετωπίζει το όλο θέμα με ιδιαίτερη επιφύλαξη. Τις αμέσως επόμενες ώρες, όπως είπε, θα συζητήσει τα διαδικαστικά με τον δικηγόρο της στην Κύπρο, τον οποίο εμπιστεύεται απόλυτα.

«Ξέρω ότι ο σκοπός τους είναι να με βγάλουν αναξιόπιστη, κάθε φορά που θα με βγάζουν αναξιόπιστη θα τους πετώ και ένα στοιχείο που θα τους αποδεικνύω ότι είναι ανίκανοι», ανέφερε μεταξύ άλλων η Annie Alexui. Πρόσθεσε ακόμα ότι ο βασικός λόγος που πήρε την απόφαση να προχωρήσει με γραπτή κατάθεση είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής. Διευκρίνισε πως αν και δεν τον εμπιστεύεται ούτε αυτόν, θέλει να πιστεύει πως θα κάνει ό,τι μπορεί.

«Θα κάνω δειλά δειλά την αρχή, κρατώντας τεράστιες επιφυλάξεις γιατί ξέρω τι θέλουν να κάνουν και ξέρω και πώς να το αντιμετωπίσω», σημείωσε.

Όπως είχε γράψει νωρίτερα το philenews, ο Κώστας Φυτιρής είχε δώσει τρεις επιλογές στην Ιωάννα Φωτίου για τον τρόπο που μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση της. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Υπουργός εξήγησε ότι: «Η πρώτη είναι κάποιος να πάει να καταθέσει στην Αστυνομία και να παραδώσει τα στοιχεία. Αυτή η πρόταση απορρίπτεται από την ίδια. Η δεύτερη επιλογή είναι να καταθέσει τα στοιχεία εκτός Κύπρου, σε κάποιο κλιμάκιο που θα έστελνε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η τρίτη επιλογή είναι να καταθέσει μέσω δικηγόρου ή και σε εμένα, κρατώντας αντίγραφο, ώστε να αρχίσει η διερεύνηση».