Στην αντεπίθεση περνά η Annie Alexoui, η οποία αποκάλυψε σήμερα ότι θα αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τονίζοντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα πληρώσει για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της. Την ίδια ώρα ανέφερε ότι ήδη έχει καταγγείλει υποθέσεις στην Ανεξάρτηση Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, με ηχητικά και βίντεο αστυνομικών, ενώ έχει προβεί και σε καταγγελία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Δημητρόπουλο, η Ιωάννα Φωτίου, άλλως Annie Alexoui, σχολίασε και την εξαγγελία Φυτιρή για αποστολή κλιμακίου στη Μόσχα όπου βρίσκεται με σκοπό να λάβουν κατάθεση από την ίδια. Αρχικά ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κανένα τηλεφώνημα από την Κύπρο. «Η Αστυνομία δεν έχει καμία δικαιοδοσία να μου πάρει κατάθεση στη Ρωσία». Συμπλήρωσε ότι δεν δέχεται την αναστολή των ενταλμάτων. «Δηλαδή να έρθουν εδώ να κάνουν το κομμάτι τους και μετά να επαναενεργοποιήσουν τα εντάλματα; Με δουλεύετε; Με έχετε πάρει για ηλίθια; Νομίζουν ότι η ζωή μου είναι παιχνίδι;»

Ακόμη, ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Αρχηγείο έχουν δικό της υλικό που αφορά την υπόθεση του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. «Δεν έγινε με δική μου θέληση. Έγινε εν αγνοία μου από δικούς μου ανθρώπους και γι’ αυτό ήρθαμε σε τεράστια σύγκρουση. Έχω πει ότι δεν θέλω να βοηθήσω την Αστυνομία».

Η Annie ανέφερε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποστείλει γραπτή κατάθεση μέσω δικηγόρου στην Αστυνομία, ώστε να ξεκινήσει η διερεύνηση των υποθέσεων που την αφορούν. «Θα συμβουλευτώ τους Ρώσους».

Διερωτήθηκε αν θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας δικούς του ανθρώπους για να διερευνήσουν την υπόθεσή της, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας συγκαλύπτει τον Κατσουνωτό.

Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να τους εκθέτει με τις πληροφορίες που συνέλεξε, καθώς και με νέες που έφτασαν στα χέρια της. «Έχω καταγγείλει υποθέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, με ηχητικά και βίντεο αστυνομικών. Τους κατήγγειλα και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Πρόσθεσε ότι θα αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Η κυπριακή κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε και για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι πλέον η Κύπρος δεν είναι ο τόπος της. «Για μένα τόπος μου είναι η Ρωσία, που με βοήθησε να γιατρευτώ, να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και να μη φοβάμαι. Η Κύπρος είναι ένα εχθρικό μέρος που σιχαίνομαι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε περίπτωση υψηλόβαθμου αστυνομικού που την πήρε τηλέφωνο και της ζήτησε συγγνώμη. «Ο συγκεκριμένος δεν ευθυνόταν σε τίποτα. Δεν χρειάζομαι την κατανόηση και την αγάπη των αστυνομικών. Εγώ θέλω τον Παπαθεοδώρου, που ήταν τότε Αρχηγός, και αυτόν που είναι τώρα».

Τέλος, ανέφερε ότι κανένας δεν της επέτρεψε να υποβάλει καταγγελία.