Εξελίξεις για τις καταγγελίες της Ιωάννας Φωτίου, γνωστή ως Annie Αlexui, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, ο κ. Φυτιρής διαβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόθεση των αρχών να λάβουν στοιχεία, «με έναν θεσμικό τρόπο», για τα όσα υποστηρίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως σύντομα θα υπάρχουν εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός τόνισε πως ήδη γίνονται κάποιες ενέργειες, ωστόσο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων. «Θα πρέπει να υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις. Τα στοιχεία είναι ένα κομμάτι και η έρευνα που αφορά την Αστυνομία και θα την προωθήσει στη Νομική Υπηρεσία, είναι η διαδικασία αυτή που ακολουθείται», εξήγησε.

Ερωτηθείς για το ποιοι θα κληθούν να διερευνήσουν τα όσα καταγγέλλει η Annie, είπε πως «αυτό θα το δούμε με τη Νομική Υπηρεσία. Ή θα βάλει ανεξάρτητο ερευνητή ή κάποιον που έχει την εμπιστοσύνη της».

Καταλήγοντας, ο κ. Φυτιρής είπε πως «δεν μπορούν οι θεσμοί μέσω κοινωνικών δικτύων να λαμβάνουν στοιχεία ή καταθέσεις δημόσια. Θα βρεθεί η λύση και σύντομα θα έχουμε νεότερα για την υπόθεση».