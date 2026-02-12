Κλιμάκιο εκτός Αστυνομίας ενδέχεται να μεταβεί στη Μόσχα και να έχει συνάντηση με την 43χρονη Ιωάννα Φωτίου γνωστή στα social media ως Annie Alexui, ώστε να καταγράψει τα όσα κατέχει για υποθέσεις που αφορούν τόσο την ίδια όσο και άλλα πρόσωπα.

Αυτό αναφέρουν συναφείς πληροφορίες του philenews, ως μια κίνηση να μην εκτεθεί η Αστυνομία, εφόσον η 43χρονη εξακολουθεί να καταζητείται από τις Αρχές με διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής είναι σε ανοιχτή γραμμή συνεννόησης τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και με τη Νομική Υπηρεσία για το θέμα.

Όπως μας ξεκαθαρίστηκε, όλα όσα έχει να πει η 43χρονη Annie θα διερευνηθούν, ωστόσο, αυτή τη στιγμή γίνονται διεργασίες για τον τρόπο που θα ληφθούν τα στοιχεία από την ίδια. Το σενάριο που φαίνεται να είναι το επικρατέστερο, αφορά στην αποστολή στη Μόσχα, διμελές κλιμακίου το οποίο θα αποτελείται από έναν ποινικό ανακριτή που θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας και ένα λειτουργό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται να εκτεθεί η Αστυνομία αφού έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψής της μετά από καταγγελίες διαφόρων προσώπων περί διάδοσης ψευδών ειδήσεων, ενώ παράλληλα η ίδια η ενδιαφερόμενη έχει αναφέρει πολλές φορές ότι δεν εμπιστεύεται την Αστυνομία και δη αυτήν της Πάφου.

Αυτό που φαίνεται να έχει προαποφασιστεί και κινούνται οι σχετικές διαδικασίες είναι όπως διοριστεί ποινικός ανακριτής, πρώην νομικός και παράλληλα, μαζί με λειτουργό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μεταβούν στη Μόσχα, μόλις λάβουν το πράσινο φως από τις ρωσικές Αρχές. Ήδη κατά τις πληροφορίες μας, ένας νομικός που διετέλεσε και στο παρελθόν ποινικός ανακριτής για σοβαρή υπόθεση, βρίσκεται στο υπουργείο και είναι σε συνεννόηση με αρμόδιους λειτουργούς, για να γίνουν όλα νομότυπα, ώστε μόλις ληφθεί το «οκ» από τις διπλωματικές επαφές που γίνονται, να φύγουν για τη ρωσική πρωτεύουσα.

Από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας μας έχει αναφερθεί ότι αξιολογούνται όλα όσα αναφέρονται στα διάφορα βίντεο που αναρτώνται από την κ. Φωτίου σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία. Στο όλο θέμα, κατά την ενημέρωση που έχουμε, έχει εμπλακεί και το ΥΠΕΞ, ενώ έχει ήδη σταλεί στις ρωσικές Αρχές αίτημα για το καθεστώς παραμονής της Annie στη Μόσχα, αν έχει άσυλο και κατά πόσον μπορούν να την επισκεφθούν επίσημα ανακριτές.

Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπόταν αναμένεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις. Από πλευράς του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, εκφράζεται η ετοιμότητα να εξεταστούν όλα όσα αναφέρει η 43χρονη ώστε να ξεκαθαρίσει τι στοιχεία κατέχει και αν μπορούν να μετατραπούν σε μαρτυρία.