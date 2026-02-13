Στις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Annie Alexoui για την υποβολή κατάθεσης και στοιχείων αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, διευκρινίζοντας το πλαίσιο ενεργειών που μπορεί να ακολουθηθεί.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Υπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν τρεις επιλογές. «Η πρώτη είναι κάποιος να πάει να καταθέσει στην Αστυνομία και να παραδώσει τα στοιχεία. Αυτή η πρόταση απορρίπτεται από την ίδια. Η δεύτερη επιλογή είναι να καταθέσει τα στοιχεία εκτός Κύπρου, σε κάποιο κλιμάκιο που θα έστελνε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η τρίτη επιλογή είναι να καταθέσει μέσω δικηγόρου ή και σε εμένα, κρατώντας αντίγραφο, ώστε να αρχίσει η διερεύνηση».

Σημείωσε ότι τα στοιχεία μπορούν να δοθούν και μέσω έμπιστου προσώπου της στον ίδιο. Ξεκαθάρισε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω δικηγόρου στην Κύπρο, ο οποίος θα αναλάβει να παραδώσει την κατάθεσή της μαζί με τα σχετικά στοιχεία.

Ακόμη, ανέφερε ότι είναι χρέος της Αστυνομίας να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες προέρχονται από την Annie Alexoui.

Όσον αφορά τα εντάλματα, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι ισχύουν 13 εντάλματα. «Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι για να μπουν στην άκρη τα εντάλματα», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να διοριστεί ποινικός ανακριτής για να διερευνήσει την υπόθεση, απάντησε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. «Εγώ είμαι έτοιμος να παραλάβω όλα τα στοιχεία που θα προσκομίσει μέσω του δικηγόρου της».

Ο κ. Φυτιρής επεσήμανε ότι όλοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Δείτε το απόσπασμα στο 5:35