Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής πρόταση νόμου των βουλευτών Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Βαλεντίνου Φακοντή, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, που τροποποιεί τον εν ισχύ νόμο, ώστε να απαγορευτεί η τοποθέτηση εγκαταστάσεων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς εντός γεωργικής γης, χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων προς όφελος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.

Ψηφίστηκαν και τροπολογίες κατόπιν συμφωνίας όλων των κομμάτων για αφαίρεση από το κείμενο της λέξης αποδοτικής γης. Επίσης, ψηφίστηκε πρόταση νόμου του Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή του ΔΗΚΟ για σωστή ρύθμιση στα θέματα της διαχείρισης της πλεονάζουσας ενέργειας προς όφελος των πολιτών με δίκαιο και ορθό τρόπο στην αποζημίωση.

Ειδικότερα η πρόταση από το ΑΚΕΛ προβλέπει απαγόρευση της τοποθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς εντός γεωργικής γης η οποία, κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα Γεωργίας, προκύπτει ότι αποτελεί γη υψηλής φυσικής αξίας, γόνιμη ή μόνιμα αρδευόμενη γη, γη η οποία εμπίπτει εντός αρδευόμενου ή ξηρικού αναδασμού ή σε περιοχή που αρδεύεται από κυβερνητικό έργο ή γη η οποία βρίσκεται εντός ζώνης ειδικής προστασίας.

Κατόπιν εισηγήσεων, προβληματισμών και ανησυχιών από εμπλεκόμενους φορείς και κρατικές υπηρεσίες επήλθαν τροποποιήσεις ώστε η γη υψηλής φυσικής αξίας να έχει χαρτογραφηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Επίσης η γόνιμη , η μόνιμα αρδευόμενη γη να χαρακτηρίζεται ως τέτοια κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα Γεωργίας, και να είναι γη η οποία εμπίπτει εντός μικτού και όχι μόνο εντός αρδευόμενου ή ξηρικού αναδασμού και γη η οποία βρίσκεται εντός πολεοδομικής ζώνης προστασίας ως αυτή ορίζεται στα σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Επίσης αφορά γη η οποία βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου «Φύση 2000» ως αυτή ορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο είτε σε ζώνη ειδικής προστασίας ως ορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

Ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου Γιαννάκης Γαβριήλ, είπε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ότι επιχειρείται ρύθμιση ενός προβλήματος ανεξέλεγκτης χρήσης εύφορης γεωργικής γης, πρόβλημα που όλοι αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι αυτή η γη πρέπει να δίνεται στον πρωτογενή τομέα.

Ανέφερε ότι και από κυβερνητικής πλευράς έγινε παραδοχή του προβλήματος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ”παραθυράκια”. Ο κ. Γαβριήλ εξήγησε ότι κανένας περιορισμός δεν τίθεται για αυτοπαραγωγή προς όφελος των γεωργοκτηνοτρόφων.

Ο Χρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ είπε ότι η πρόταση είναι προς σωστή κατεύθυνση για να μπουν ορθοί περιορισμοί και όχι άτακτη εγκατάσταση.

Σήμερα, είπε, έχουμε παραγωγή 450 μεγαβάτ σε καθαρά γεωργική γη με βάση αδειδοτήσεις, προσθέτοντας ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω διαχείρισης στα θέματα αποθήκευσης, κάνοντας λόγο και για ολιγοπώλια.

Ο Λίνος Παπαγιάννης, βουλευτής του ΕΛΑΜ είπε ότι η πρόταση είναι προς την ορθή κατεύθυνση, ότι αργήσαμε ως κράτος να βάλουμε απαγορεύσεις και τα όσα λέγονται για χωροταξικό σχεδιασμό είναι στα λόγια και όχι στην πράξη.

Ο Μιχάλης Γιακουμή, βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε τα Φ/Β να εγκαθίστανται σε στέγες, σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και όχι σε γεωργική γη.

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος, βουλευτής του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι είναι ακατανόητη η χορήγηση αδειών για εγκαταστάσεις σε γόνιμη γεωργική γη που έχει παραγωγικότητα και αυτό έχει συνέπειες. Κάλεσε να γίνεται εγκατάσταση σε άγονες περιοχές, σε στέγες και σε χώρους στάθμευσης.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι η γεωργική γη είναι σημαντική για την επισιτιστική μας ασφάλεια και επέκρινε το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση και τώρα τρέχουμε να διορθώσουμε τα κακώς έχοντα.

Ο Κώστας Κώστα, βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι με τόση ηλιοφάνεια καταφέρνουμε να έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια το χειμώνα που πάει χαμένη και το καλοκαίρι να γίνονται περικοπές. Ανέφερε επίσης ότι δημιουργούνται προβλήματα γιατί έχουμε και net metering και net billing και ότι το ζήτημα θα κλείσει αν δούμε σοβαρά την πτυχή της αποθήκευσης.

ΚΥΠΕ