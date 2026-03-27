Βαλίτσες γεμάτες ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους, ενέσιμα σκευάσματα που χορηγούνται για αισθητικούς λόγους, φάρμακα για διάφορες παθήσεις ακόμα και ορμονικά σκευάσματα για γυναικολογική χρήση, κουβαλούν από το εξωτερικό και κυρίως από την Ελλάδα, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι αυτών και όχι μόνο, στην Κύπρο.

Μετά τον εντοπισμό συγκεκριμένων ποσοτήτων στην κατοχή επαγγελματιών ή σε κλινικές ή άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και έπειτα από ανάλογες πληροφορίες και καταγγελίες, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του κράτους προχώρησαν στην έκδοση αυστηρής εγκυκλίου τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών πολιτών.

Στην εγκύκλιο τους, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τονίζουν ότι η εισαγωγή, προμήθεια, κατοχή, διακίνηση και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία «επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της νόμιμης και εγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας», σύμφωνα με την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία.

Όπως διευκρινίζεται, με βάση τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμο, η εισαγωγή και διάθεση φαρμάκων για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα ή οργανισμούς που κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες, ενώ τα προϊόντα που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία «θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με το Νόμο ή να έχουν σχετική έγκριση από το Συμβούλιο Φαρμάκων».

Παράλληλα, τα φαρμακεία μπορούν να προμηθεύονται φαρμακευτικά προϊόντα «μόνο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 35 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου».

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη λάβει πληροφορίες πως «σε ορισμένες περιπτώσεις φαρμακευτικά προϊόντα εισάγονται ή διακινούνται εκτός της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας», με σκοπό τη διάθεσή τους στο κοινό, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές «είναι απολύτως παράνομες και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία», καθώς παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Ιδιαίτερα σαφές είναι το μήνυμα ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως «ιατροί, φαρμακοποιοί ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα» εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, αυτές «θα αντιμετωπίζονται ως σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας».

Όπως σημειώνεται, σε τέτοιες περιπτώσεις θα ακολουθεί «παραπομπή των υποθέσεων στις αρμόδιες διωκτικές αρχές» ή και «κατάθεση εισήγησης για επιβολή διοικητικών προστίμων από το Συμβούλιο Φαρμάκων», ενώ ξεκαθαρίζεται ότι «οι έλεγχοι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών θα εντατικοποιηθούν» και κάθε παράβαση «θα αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή».

Η εγκύκλιος στάλθηκε σε Επαγγελματικούς Συλλόγους, σε Φορείς που εκπροσωπούν νοσηλευτήρια ή/και άλλους επαγγελματίες Υγεάς με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες να καλούν όλους σε συμμόρφωση.

Όπως επεξηγήθηκε στο philenews, ακόμα και εάν τα σκευάσματα αυτά είναι αδειοδοτημένα στην χώρα από την οποία προέρχονται, ο κίνδυνος για τους πολίτες που τα λαμβάνουν παραμένει καθώς σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ζήτημα ακαταλληλότητας τους και ακολουθήσει απόσυρση τους για λόγους ασφάλειας, η αρμόδια αρχή στην Κύπρο είναι αδύνατο να τα εντοπίσει καθώς δεν είναι καν ενήμερη για την εισαγωγή τους στην Κύπρο.

Ακόμα πιο ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αντίστοιχα σκευάσματα, μεταφέρονται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές από τα κατεχόμενα.