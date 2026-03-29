Την ερχόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 θα τελεστεί η κηδεία του Ανδρέα Αντωνίου, του 28χρονου αστυνομικού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Έγκωμη την Παρασκευή 27/03.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Μακεδονίτισσας, στον Αρχάγγελο.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η οικογένεια του εκλιπόντος δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Ο Ανδρέας Αντωνίου υπηρετούσε στην Αστυνομία Κύπρου και ο θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη στις τάξεις του Σώματος.