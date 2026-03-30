Ένα κορνάρισμα έξω από τράπεζα, φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για τον καβγά που κατέληξε σε μαχαίρωμα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στη περιοχή της Μέσας Γειτονιάς στη Λεμεσό. Ο 58χρονος ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ο οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο τριών ημερών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 27 Μαρτίου ο 68χρονος παραπονούμενος βρισκόταν έξω από υποκατάστημα τράπεζας, όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με 22χρονη οδηγό, η οποία επίσης ήταν σταθμευμένη στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 58χρονος συνοδηγός του οχήματος που οδηγούσε η 22χρονη επιτέθηκε στον παραπονούμενο, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε μεταβεί στο υποκατάστημα για ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ και στάθμευσε το όχημά του στον δρόμο έναντι της τράπεζας. Την ίδια ώρα, στο σημείο στάθμευσε και το όχημα της 22χρονης, με συνοδηγό τον ύποπτο.

Ο τελευταίος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μετέβη στο ΑΤΜ, ενώ ο παραπονούμενος παρέμεινε στο όχημά του, αναμένοντας να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Ακολούθως, ο άνδρας επέστρεψε στο αυτοκίνητο και κάθισε στη θέση του συνοδηγού.

Κατά την αναχώρησή τους, η 22χρονη οδηγός κινήθηκε με όπισθεν και ο παραπονούμενος μήπως συγκρουστεί με το όχημά του, κόρναρε για να την προειδοποιήσει. Τότε, η νεαρή οδηγός άρχισε να τον εξυβρίζει με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να κατέβει από το όχημά του και να προσεγγίσει το άλλο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού, ζητώντας εξηγήσεις.

Σε εκείνο το σημείο, ο 58χρονος συνοδηγός επιχείρησε να εξέλθει από το όχημα, ωστόσο ο παραπονούμενος τον απώθησε αρχικά. Κατά τη δεύτερη προσπάθειά του να κατέβει, ο ύποπτος ανέσυρε μαχαίρι από τη δεξιά τσέπη του σακακιού του και μαχαίρωσε τον παραπονούμενο στο στήθος. Ακολούθως, ο ύποπτος επιβιβάστηκε στο όχημα και διέφυγε μαζί με την οδηγό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο κοιλιακό τοίχωμα και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Η 22χρονη οδηγός συνελήφθη το Σάββατο (28/3) δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενώ στην συνέχεια κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερη, ώστε να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν και άλλες 17 καταθέσεις. Ενώ αναμένεται να διενεργηθεί μια έρευνα για τον εντοπισμό του μαχαιριού. Επίσης θα διενεργηθεί και αναγνωριστική παράταξη.