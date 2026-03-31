Με φόντο την πολιτική κατάσταση στο Ιράν και αναρτήσεις που φέρονται να έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εμπλεκόμενα πρόσωπα, φαίνεται να είναι η αιτία πίσω από την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (30/3) στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά τρία πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια. Πρωταγωνιστές είναι δύο ομάδες Ιρανών, εκ των οποίων κάποια πρόσωπα φαίνεται να έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η Αστυνομία αναζητεί τουλάχιστον τέσσερα ακόμη πρόσωπα σε σχέση με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι πρόσωπα, ηλικίας μεταξύ 32 και 43 ετών, εκ των οποίων οι τρεις είναι και τραυματίες. Όπως φαίνεται, πρόκειται για πρόσωπα που γνωρίζονται μεταξύ τους και κάποιοι είναι συγγενείς. Οι ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία στα πλαίσια της διερεύνησης, έχει εξασφαλίσει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η αιτία της συμπλοκής φέρεται να σχετίζεται με αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον 32χρονο ύποπτο σε σχέση με την πολιτική κατάσταση στο Ιράν.

Παράλληλα, από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, φαίνεται ότι ο 32χρονος 1ος ύποπτος είναι το πρόσωπο που φέρεται να πυροβόλησε με πιστόλι και να τραυμάτισε έναν από τους εμπλεκόμενους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για εξασφάλιση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης από την περιοχή, ώστε να διαπιστωθούν οι κινήσεις και οι διαδρομές των εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για εντοπισμό του όπλου που χρησιμοποιήθηκε. Σημειώνεται ότι ένας εκ των έξι εμπλεκομένων φέρεται να διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Οκτώβριο του 2025.