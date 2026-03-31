Στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής και διορισμού νέων μελών σε διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών και άλλων συμβουλίων, προχωρεί η Κυβέρνηση, ενόψει της λήξης της θητείας των υφιστάμενων το 2026, αξιοποιώντας τον θεσμό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας το 2023, για τα διοικητικά συμβούλια 13 οργανισμών υποβλήθηκαν 1241 αιτήσεις.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, όπως είπε, προκηρύσσονται συνολικά 94 θέσεις για τα διοικητικά συμβούλια 12 οργανισμών: τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), τον ΘΟΚ, την Αρχή Αδειών, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, το ΡΙΚ, την ΑΗΚ, του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, την ΑΤΗΚ, τον ΚΟΑ, την Αρχή Λιμένων, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και το Συμβούλιο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στις 3 Απριλίου 2026 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 24 Απριλίου 2026 μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί.

Όπως εξήγησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τις αιτήσεις στη βάση σαφών κριτηρίων και θα καταρτίσει κατάλογο προτεινόμενων υποψηφίων τριπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων ο οποίος θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δύναται να διεξάγει και προσωπικές συνεντεύξεις.

«Η Κυβέρνηση», κατέληξε, «καλεί όλους τους συμπολίτες μας που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία».