Το χάσμα μεταξύ των διεθνών τιμών και της ταχύτητας προσαρμογής της εγχώριας αγοράς βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου. Η επιτροπή εξέτασε, σε κλίμα έντονης ανησυχίας και υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και τα νοικοκυριά ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις για τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΑΗΚ, ο οποίος εξήγησε πως η επίδραση των διεθνών αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει χρονική υστέρηση λόγω των υφιστάμενων αποθεμάτων.

Όπως ανέφερε αναμένεται μείωση στις τιμές των καυσίμων τον Απρίλιο της τάξεως του 5,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ως αποτέλεσμα της μείωσης του ΦΠΑ και της αλλαγής στο μείγμα καυσίμων.

Η μείωση αυτή, πρόσθεσε, αναμένεται να εξανεμιστεί άμεσα. Από τον Μάιο, η τιμή του ρεύματος θα πάρει ξανά την ανιούσα.

Πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ αγόρασε 1 εκατομμύριο δικαιώματα εκπομπής ρύπων σε χαμηλότερη τιμή, διατηρώντας αυτή τη στιγμή απόθεμα 900.000 μονάδων, ενώ προχώρησε σε προαγορά 66.000 τόνων καυσίμου για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Εκ μέρους της Petrolina, ο Ντίνος Λευκαρίτης απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις περί αισχροκέρδειας, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την πίεση που δέχεται ο κλάδος.

Υπογράμμισε ότι οι εταιρείες λειτουργούν με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους. «Έχουμε 500 εκατομμύρια τζίρο με κέρδος μόλις 6 εκατομμύρια το χρόνο. Το κέρδος μας είναι μόλις το 1% του τζίρου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες τελούν υπό τον συνεχή έλεγχο της ΕΠΑ.

Ο κ. Λευκαρίτης σημείωσε ότι οι αυξήσεις ήταν απρόβλεπτες και η εισαγωγή προϊόντων, ειδικά από το Ισραήλ, αποτελεί πλέον άθλο λόγω των υπέρογκων ναύλων και ασφαλίστρων.

Ανέφερε ότι στην Ελλάδα οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες και πως, με βάση τα διεθνή δεδομένα, η βενζίνη στην Κύπρο έπρεπε να αγγίζει τα €2 το λίτρο, ενώ παραμένει στο €1,65.

Θέλοντας να τονίσει τη δυσμενή θέση των εταιρειών απέναντι στην κοινή γνώμη και τις οικονομικές συνθήκες, δήλωσε: «Οι εταιρείες πετρελαιοειδών είναι στη μούττη του σιηπέττου».

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος του ΚΟΔΑΠ, διαβεβαιώνοντας πως η Κύπρος είναι θωρακισμένη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με στρατηγικά αποθέματα 90 ημερών (542.000 μετρικοί τόνοι). Εξ αυτών, οι 215.000 τόνοι βρίσκονται εντός Κύπρου, ενώ 30.000 τόνοι φυλάσσονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο κ. Λευκαρίτης προειδοποίησε πως αν η κατάσταση συνεχιστεί, η χώρα ίσως χρειαστεί ενίσχυση των αποθεμάτων της και από άλλες πηγές.

Οι βουλευτές μετέφεραν την απόγνωση των πολιτών. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα ΑΚΕΛ κατήγγειλε ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν σαν «ρουκέτα» και πέφτουν σαν «φτερό», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο κύλινδρος υγραερίου έφτασε τα €25, οδηγώντας νοικοκυριά σε απόγνωση.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, έκανε λόγο για «εχθρική τάση» στην αγορά, ενώ ο Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε στην έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, απέδωσε το πρόβλημα στην έκρηξη των διεθνών δεικτών. Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 είπε ο δείκτης Platts για το πετρέλαιο κίνησης εκτινάχθηκε στο +89%, το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε αύξηση +88% και η αμόλυβδη 95 αυξήθηκε κατά 52%.

Παρά ταύτα, υποστήριξε πως οι αυξήσεις στην Κύπρο (18% στη βενζίνη) είναι αναλογικά χαμηλότερες από τις διεθνείς αυξήσεις, ενώ δικαιολόγησε την τιμή του υγραερίου λόγω της αύξησης του βουτανίου κατά 77%.

Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό την προσεχή Πέμπτη, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλης Περσιάνης, επισήμανε πως τα ανακουφιστικά μέτρα είναι απαραίτητα, καθώς η οικονομική πολιτική συχνά δεν επαρκεί για την κάλυψη τέτοιων κραδασμών.

Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, πάντως, προειδοποίησε πως η πραγματική εικόνα θα φανεί τους επόμενους μήνες με ακόμα μεγαλύτερες επιβαρύνσεις.