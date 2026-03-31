Οι ανακλήσεις για διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν οχήματα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες και θα φτάσουμε στον ίδιο παρονομαστή που είχαμε έρθει με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ ανέφερε ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ κ. Κυριάκος Μουστάκας μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Μεταφορών, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τον τύπο αερόσακων που τοποθετούνται εις αντικατάσταση των Takata.

Κατά η συνεδρία, η κ. Μαρία Λούη, μητέρα του Κυριάκου Όξινου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από έκρηξη αερόσακου ΤΑΚΑΤΑ, χαρακτήρισε αδιανόητο αντιπροσωπείες να μην ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την μάρκα αερόσακου που είναι εφοδιασμένα τα οχήματά τους, είτε αυτοί είναι εγκατεστημένοι στα αυτοκίνητα που αγοράζουν είτε πρόκειται για αερόσακους που αντικαθίστανται. Διερωτήθηκε δε: Όταν αγοράζω για παράδειγμα ένα γερμανικό όχημα, πάω στη Γερμανία και το αγοράζω για να μου υποδεικνύει η αντιπροσωπεία στην Κύπρο να αποταθώ στην κατασκευάστρια εταιρεία; Δεν το αγοράζω από την αντιπροσωπεία; Άρα ποιος ευθύνεται για το συγκεκριμένο όχημα είτε αυτό τελεί υπό ανάκληση είτε όχι;

Ακολούθως η κ. Λούη ανέφερε: Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (το οποίο παρακολουθώ ύστερα από τη δολοφονία του Κυριάκου μου) στις 3/2/2/23 προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση στην οποίαν ανέφερε ότι υπάρχει ένδειξη για μια νέα μάρκα αερόσακων οι οποίοι πολύ πιθανό να έχουν χρησιμοποιηθεί από συνεργεία, είτε από μηχανικούς κοκ, και οι οποίοι ήταν κατασκευασμένοι με τα ίδια υλικά που είχαν κατασκευαστεί και οι ΤΑΚΑΤΑ. Όταν διάβασα την ανακοίνωση πραγματικά πανικοβλήθηκα, επειδή τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Κυριάκου και συγκεκριμένα στις 30/5/2023 είχα αλλάξει αερόσακο του οχήματος του δεύτερου μου παιδιού, του Ορέστη. Οπόταν θεώρησα, πως η ανακοίνωση του ΤΟΜ εκδόθηκε για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να ελέγξουν τους αερόσακους για να μην καταλήξουμε σε νέους θανάτους. Έτσι την επόμενη μέρα, μετά που συμβουλεύτηκα και τον δικηγόρο μου, αποφάσισα και έστειλα ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία για να με ενημερώσει σχετικά με τη μάρκα αερόσακων που είναι εφοδιασμένο το όχημα του Ορέστη.

Πριν στείλω το ηλεκτρονικό μήνυμα, ζήτησα να μιλήσω με στέλεχος της αντιπροσωπείας (το οποίο κατονόμασε) και η αντιμετώπιση που είχα ήταν απάνθρωπη…

Την επομένη μίλησα με ανώτερο στέλεχος της αντιπροσωπείας (ανέφερε το όνομά του) ο οποίος της συνέστησε να κλείσει ραντεβού για έλεγχο του αυτοκινήτου του γιου της για να αποσυναρμολογήσουν το όχημα στο χώρο του αερόσακου ώστε να είναι σε θέση να την ενημερώσουν σχετικά με τη μάρκα αερόσακου που είχαν εγκαταστήσει. Το ραντεβού ορίστηκε και ο Ορέστης πήγε μόνος του επειδή κάτι μου έτυχε. Δοκίμασα να επικοινωνήσω αλλά το ανώτερο στέλεχος της αντιπροσωπείας είχε μπλοκάρει το κινητό μου.

Από τις 9 πμ. κατάφερα γύρω στις 4 μμ να μιλήσω με κάποιον ο οποίος μου είπε έλεγξαν μόνο τον αερόσακο του συνοδηγού, οπόταν αντέδρασα και ρώτησα «τι αερόσακος ήταν αυτός που αντικατέστησαν» και ακόμη να μου απαντήσουν. Επειδή δεν μου απαντούσαν αποφάσισα να υποβάλω καταγγελία και αποτάθηκα στον διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, είχα λάβει τηλεφώνημα από το στέλεχος της αντιπροσωπείας με το οποίο είχα μιλήσει αρχικά και μου είπε κατά λέξη: Κυρία Λούη δεν είσαι η μόνη που έχεις παιδί στο χώμα». Σαν μάνα δεν μπορώ να το αντέξω αυτό και θεωρώ όσα μου είπε…».

Τόσον ο πρόεδρος της Επιτροπής Αλέκος Τρυφωνίδης όσον και τα μέλη Δημήτρης Δημητρίου, Βαλεντίνος Φακοντής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Σταύρος Παπαδούρης τόνισαν την ανάγκη όπως οι αντιπροσωπείες ενημερώνουν τους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, υπάρχουν και άλλες καταγγελίες σχετικά με ανακλήσεις ή με προβλήματα εξαρτημάτων/μηχανισμών οχημάτων.