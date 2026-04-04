Την άρση του τερματισμού των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους εξαιτίας της σκόνης στην ατμόσφαιρα, ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Τμήματος, «αίρεται η προηγούμενη ανακοίνωση αναφορικά με τον τερματισμό των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης (ΑΣ10)».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), οι εργοδότες οφείλουν να παρακολουθούν τις πραγματικές συγκεντρώσεις σκόνης στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται και να ενεργούν ανάλογα με τις πρόνοιες του εν λόγω Διατάγματος.

Όπως αναφέρει το Τμήμα, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας www.airquality.gov.cy, και της εφαρμογής για κινητά «Air Quality Cyprus» (Android και iOS).

Καταλήγοντας, διαμηνύει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί το φαινόμενο και, εάν κριθεί αναγκαίο, θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.

Εξάλλου, το Τμήμα Μετεωρολογίας ανανέωσε μέχρι τις 18:00 την προειδοποίηση για το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την περιοχή, αναφέροντας πως η σταδιακή υποχώρηση του επεισοδίου αναμένεται από το απόγευμα και μετά.

