Το Κόμμα για τα Ζώα και το Κίνημα Οικολόγων ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασίας τους για τις βουλευτικές εκλογές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σήμερα ανακοινώνουμε μια συνεργασία ευθύνης και προοπτικής.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα προχωρούν σε μια ουσιαστική πολιτική συνεργασία, στη βάση κοινών αξιών, κοινής φιλοσοφίας και κοινής αντίληψης για τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής.

Μας ενώνει ο σεβασμός προς τα ζώα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάγκη για μια πολιτική που να υπηρετεί ουσιαστικά τον άνθρωπο, τα ζώα και τη φύση, στη βάση της Μίας Υγείας και της Μίας Ευημερίας.

Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις εντείνονται, επιλέγουμε τη συνεργασία, τη σοβαρότητα και την πολιτική ευθύνη. Πιστεύουμε ότι οι κοινές αρχές αποκτούν αξία μόνο όταν μετατρέπονται σε πράξη, σε παρουσία και σε ουσιαστική παρέμβαση.

Δεν υποσχόμαστε εύκολες λύσεις. Υποσχόμαστε καθαρές θέσεις, συνέπεια, επιμονή και ουσιαστική δουλειά.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υποψήφιοι που προέρχονται από το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ενισχύοντας μια συνεπή και αξιόπιστη φωνή για την οικολογία, την ευημερία και τα δικαιώματα των ζώων και την ποιότητα ζωής μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία.