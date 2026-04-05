Επικυρώθηκε το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 με το κόμμα να ανακοινώνει και επίσημα τους 56 υποψήφιους και υποψήφιες ανά επαρχία.

Κατατέθηκε και εγκρίθηκε σήμερα από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη η πρόταση της Πολιτικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Συνελεύσεων των μελών για το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026.

Στα 30 χρόνια πορείας του, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας και στη σωστή πλευρά της κοινωνίας, καταθέτοντας μια σοβαρή, αξιόπιστη και πολυσυλλεκτική πρόταση προς τους πολίτες.

Το παγκύπριο ψηφοδέλτιο αποτελείται από 56 υποψήφιες και υποψηφίους με διαφορετικές κοινωνικές, επαγγελματικές και πολιτισμικές αφετηρίες. Το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών είναι πολυσυλλεκτικό, συμπεριληπτικό και έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Με συνέπεια, καθαρό πολιτικό λόγο και σταθερή προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την οικολογία και την ποιότητα ζωής, το Κίνημα διεκδικεί ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία στις εκλογές του 2026.

Χωρίς ακρότητες, επικοινωνιακά παιγνίδια και λαϊκισμό, μακριά από εμμονές και εκδικητικά σύνδρομα, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παραμένει διαχρονικά μια πολιτική παρουσία που δεν έχει σχέση με την διαφθορά και την διαπλοκή.

Στο ψηφοδέλτιο συμπεριλαμβάνονται και τρείς υποψήφιοι που έχουν προταθεί από το Κόμμα για τα Ζώα.

Σημειώνεται ότι πληρούται η πρόνοια του καταστατικού για την ποσόστωση φύλου 40% (οι υποψήφιοι/ες είναι 43% γυναίκες και 57% άνδρες).

Υπενθυμίζεται ότι στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών από το 1996 δεν υπάρχει επικεφαλής, συνεπώς ακόμα και ο Πρόεδρος του κ. Σταύρος Παπαδούρης για να εκλεγεί χρειάζεται σταυρό προτίμησης.

Το τελικό ψηφοδέλτιο ανά επαρχία διαμορφώνεται ως εξής:

Λευκωσία

Αριστοτέλους Χαράλαμπος

Γιάγκου Άδωνις

Δανιηλίδης Βαλέριος

Δημητρίου Σταυρούλα

Θεοφάνους Ανδρέας

Καραχάν Οζ

Κολά Μαρία

Λουκά Νικολέττα

Λυμπουρή Κοζάκου Έλενα

Μενελάου Μιχάλης

Οικονόμου Ιωάννης

Πετρίδου Στέλλα

Σακαδάκη Αλεξία

Ταλιώτης Παναγιώτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία

Τσιμίλλης Κυριάκος

Χατζηστυλλή Αικατερίνη

Χρήστου Βιργινία

Χρίστου Ανδρέας

Λεμεσός

Διαμαντίδου Μαρία

Ιωαννίδης Γιαννάκης

Κορομπίντσεβα Όλγα

Κρίδη Μαρία

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Μαυρίκιος Αντρέας

Μοδέστου Χρίστος

Νικολαΐδης Ζήνωνας

Παπαβασιλείου Σταμάτης

Παπαδούρης Σταύρος

Πιερίδου Μόνικα

Τάλλης Μιχάλης

Πάφος

Ανδρέου Ειρήνη Ταμένου

Ευλαβής Ανδρέας

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Σταυρινίδης Φάνης

Χουσσέιν Μπισσάρα

Κερύνεια

Ευαγγέλου Γρηγόριος

Φουρουκλά Χρυστάλλα

Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος

Αμμόχωστος

Βουτουρής Πέτρος

Ηλιάδης Γεώργιος

Κυριάκου Κυριάκος

Μιχαήλ Χρύσω

Παναγή Παρουσία

Παράσχου Μιχάλης

Πιτσιλίδης Μιχαλάκης

Σάββα Χρύσω

Σταυρή Χατζηγιάννη Εύη

Χατζηγέρου Παντελάκης

Χρίστου Μυριάνα

Λάρνακα

Βιολάρη Κατερίνα

Ευαγγέλου Ιωάννης

Ηρακλέους Χαράλαμπος

Ιωσηφίδης Χρίστος

Παράσχου Λίζα

Πατάτα Αλεξία

Πρόκειται για 56 αξιόλογα πρόσωπα που διαθέτουν δημοκρατικό ήθος, αξίες και αρχές, κοινωνική προσφορά και έργο.