Ξεπέρασε την κανονική για μήνα Απρίλιο η ποσότητα της βροχόπτωσης που έπεσε μόνο κατά τις πρώτες επτά ημέρες του μήνα, αγγίζοντας το 111% της κανονικής.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι και τις 9 το πρωί της 7ης Απριλίου ανήλθε στα 33,2 χιλιοστά, σε σύγκριση με 29,9 χιλιοστά που είναι η κανονική βροχόπτωση για ολόκληρο τον μήνα.

Σημειώνεται ότι από τις 17 περιοχές που καλύπτει στο Δελτίο του το Τμήμα Μετεωρολογίας, μόνο 5 περιοχές δεν ξεπέρασαν το 100% της κανονικής βροχόπτωσης για το μήνα Απρίλιο.

Το τελευταίο 24ωρο η μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στο 5,2 χιλιοστά με τον Σαϊττά να συγκεντρώνει εντυπωσιακά μεγάλη ποσότητα βροχόπτωσης που άγγιξε τα 33,6 χιλιοστά, πλησιάζοντας την κανονική βροχόπτωση για μήνα Απρίλιο, για την περιοχή, που είναι τα 47,8 χιλιοστά.

Σε σχέση με τη μέση ποσότητα βροχόπτωσης, που σημειώθηκε κατά περιοχή, από την 1η μέχρι τις 9.00 το πρωί της 7ης Απριλίου, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης σημειώθηκε στα Πλατάνια με 67,2 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 129% της κανονικής.

Ακολουθούν ο Σαϊττάς με 65,5 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 137%, της κανονικής για μήνα Απρίλιο, το Κελλάκι με 56,2 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 169%, της κανονικής και ο Πρόδρομος με 48,6 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 91% της κανονικής για τον μήνα.

