ΠΑΣΥΔΥ και ο ΣΥΠΥΚ καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που δέχτηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την περασμένη Δευτέρα, 6/4/2026 κατά την επιτέλεση του έργου τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των συντεχνιών, «οι συνάδελφοι κλήθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιάς στον προαύλιο χώρο εκκλησίας στο Τραχώνι και κατά την αποχώρησή τους ανακόπηκαν από νεαρούς, οι οποίοι κινήθηκαν εναντίον τους με επιθετικές διαθέσεις βρίζοντας, απειλώντας και λιθοβολώντας τα μέλη της Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε εκτυλιχθεί και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Αγίου Νικολάου στα Πολεμίδια στις 8/3/2026, οι συνάδελφοι έτυχαν και πάλι επίθεσης με λιθοβολισμό από νεαρούς».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε σχετικές δηλώσεις του αναφορικά με τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον των μελών της Υπηρεσίας, τόνισε ότι η διερεύνηση των απαράδεκτων αυτών περιστατικών θα διεξαχθεί με τη δέουσα αυστηρότητα και θα επιβληθούν οι ανάλογες ποινές και ως προς τούτο «αναμένουμε ότι οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης».

Πρέπει, τονίζεται, «όλοι ανεξαιρέτως να αντιληφθούμε τις δυσχέρειες που συνεπάγονται τα καθήκοντα του πυροσβέστη και ότι οι επιθέσεις ενάντια στα μέλη της Υπηρεσίας καθιστούν τη διεξαγωγή του έργου τους ακόμη πιο δύσκολη φέροντας ως επακόλουθο την αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας του επαγγέλματος. Οφείλουμε να αποδώσουμε τον δέοντα σεβασμό στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν καθημερινά με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσίων τους».

Ως προς τούτο ΠΑΣΥΔΥ και ΣΥΠΥΚ αναμένουν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν στις δέουσες ενέργειες για προστασία των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέπουν στους συναδέλφους να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το έργο τους. Παράλληλα αναμένουμε από τους πολίτες και το σύνολο της κοινωνίας να καταδικάσει την εκδήλωση τέτοιων βίαιων συμπεριφορών ενάντια στα μέλη της Υπηρεσίας και να εναντιωθεί στην καλλιέργεια τέτοιων σοβαρών αντικοινωνικών φαινομένων.

ΠΑΣΥΔΥ και ΣΥΠΥΚ παραμένουν πιστοί στη δέσμευσή τους για διασφάλιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών τους και ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.