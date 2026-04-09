«Έχουμε κάνει έλεγχο και έχουμε διαπιστώσει ότι καμία κυρία με τα στοιχεία που παραπέμπουν στη συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει εργοδοτηθεί τουλάχιστον υπό την παρούσα Κυβέρνηση», είπε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, αναφορικά με τον ισχυρισμό του Μακάριου Δρουσιώτη, ότι η Σάντη έχει εργοδοτηθεί στο Προεδρικό.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Πρωτοσέλισο στο ΡΙΚ, ο κ. Αντωνίου είπε ότι η έρευνα που έγινε αφορούσε τις προσλήψεις αυτής της Κυβέρνησης και δεν επεκτάθηκε σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση αν έγινε κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο κ. Αντωνίου είπε ότι «γνωρίζει η Κυβέρνηση ποιους έχει διορίσει επί δικής της θητείας. Αν έχει έρθει απόσπαση από κάποια άλλη υπηρεσία δεν είναι πολιτικός διορισμός, όμως έχουμε κοιτάξει κι αυτό το ενδεχόμενο και δεν διαπιστώνεται να υπάρχει οποιαδήποτε κυρία με αυτό το όνομα».

Στο ενδεχόμενο η Σάντη να έχει εργαστεί στο Προεδρικό, χωρίς να το γνωρίζουν, ο κ. Αντωνίου είπε ότι «είναι ακραίο αυτό το σενάριο. Από τον έλεγχο που έχουμε κάνει δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Συζητούμε στη βάση ενός ισχυρισμού. Νομίζω κάποιοι θα μείνουν εκτεθειμένοι. Από αυτή την ιστορία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι, αυτη είναι η δική μου διαίσθηση», ανέφερε.

Για τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχολίασε ότι: «Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιο δεδομένο. Εμπιστευόμαστε ή όχι τις Αρχές να κάνουν έρευνα. Όταν λέει θα δώσω τα στοιχεία και την επομένη λέει ότι δεν εμπιστεύομαι αυτούς στους οποίους έδωσα τα στοιχεία, αυτό είναι προβληματικό». Αν το πιθανό αποτέλεσμα, είναι αυτό που υιοθετεί το αφήγημα μας, θα το υιοθετούμε και αν δεν συμφωνούμε, τότε το αποδομούμε; Νομίζω αυτό είναι επικίνδυνο από ανθρώπους που θέλουν να έχουν ένα θεσμικό ρόλο», κατέληξε.