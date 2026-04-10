Πολυσέλιδη κατάθεση στους δύο ποινικούς ανακριτές που διερευνούν τυχόν ευθύνες δεσμοφυλάκων και αστυνομικών, έδωσε το πρόσωπο που είχε καταγγείλει βιασμό του πέρσι τον Αύγουστο ενώ βρισκόταν έγκλειστος στις Κεντρικές Φυλακές.

Μετά από δύο σχεδόν μήνες προσπαθειών για να διευθετηθεί το ραντεβού με τους ποινικούς ανακριτές, τελικά αυτό έγινε κατορθωτό προχθές Μεγάλη Τετάρτη σε αστυνομικά κρατητήρια, αφού το πρόσωπο αυτό είναι υπόδικος αναμένοντας την απόφαση του Δικαστηρίου για άλλη ποινική υπόθεση. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι ποινικοί ανακριτές Ανδρέας Πασχαλίδης πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και ο Μενέλαος Τσαγγαρίδης αντιπρόεδρος της Αρχής, είχαν στην παρουσία της δικηγόρου του κρατούμενου Λητώς Καριόλου, πολύωρη συνάντηση (κράτησε πέντε ώρες) όπου και φέρεται να επανέλαβε όσα βίωσε στις Κεντρικές Φυλακές κατά την έκτιση της ποινής του.

Ο πρώην κρατούμενος αναφέρθηκε και στις καταγγελίες – παράπονά του εναντίον μελών του προσωπικού των φυλακών αλλά και μετέπειτα των ανακριτών της Αστυνομίας που ανέλαβαν να διερευνήσουν την καταγγελία του, για ελλιπή διερεύνηση. Ειδικά για τους δεσμοφύλακες καταγγέλλει καθυστέρηση στη διερεύνηση της καταγγελίας του, ότι αγνόησαν το αίτημά του για να μεταφερθεί σε άλλη πτέρυγα, με αποτέλεσμα να πέσει εκ νέου θύμα βιασμού καθώς και καθυστέρηση στην εξέτασή του από ιατρό. Σημειώνεται ότι συστάθηκαν τρεις διαδοχικές ανακριτικές ομάδες στην Αστυνομία για να εξετάσουν την καταγγελία του, μετά την αποτυχία των δύο πρώτων να ερευνήσουν και να εξασφαλίσουν σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και αφορούσε τον βιασμό.

Μετά τη λήψη της κατάθεσης από τον παραπονούμενο, τώρα αναμένεται ότι οι ποινικοί ανακριτές θα την μελετήσουν και θα αρχίσουν τη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτήν και στο τέλος θα κληθούν όσοι κατονομάζονται ότι με τις πράξεις ή παραλείψεις τους, δεν απέτρεψαν τον βιασμό ή δεν προέβησαν σε επαρκή έρευνα ώστε να διερευνήσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η δικηγόρος του, είχε καταγγείλει τη Διοίκηση των Φυλακών πως αγνόησε το αίτημα του πελάτη της για αλλαγή πτέρυγας μετά το πρώτο βράδυ του βιασμού. «Ζήτησε να αλλάξει πτέρυγα για να είναι ασφαλής. Ο συγκεκριμένος δεσμοφύλακας που έλαβε το αίτημα του δεν ρώτησε καν γιατί ζητούσε ο πελάτης μου το αίτημα του και του είπε να επαναλάβει το αίτημα του από Δευτέρας. Αφού αρνήθηκαν να ακολουθήσουν ή να λάβουν υπόψη το αίτημα του για αλλαγή πτέρυγας, ακολούθησε κι άλλη νύχτα βιασμών», ανέφερε. Κατάγγειλε επίσης καθυστέρηση στην εξέταση από ιατρό, ψυχολόγο και ιατροδικαστή. Η κ. Καριόλου είχε δηλώσει πως ο πελάτης της εξαναγκάστηκε να υπογράψει ότι δεν έχει κανένα παράπονο από την διεύθυνση ή άλλο πρόσωπο στις φυλακές. Η ίδια τόνισε πως «κανείς δεν πληροφόρησε τον πελάτη μου για τα δικαιώματά του ως θύμα σοβαρής εγκληματικής ενέργειας. Για πρώτη φορά οι ανακριτές του ΤΑΕ του παρέδωσαν το βιβλιάριο με τα δικαιώματα των θυμάτων στην παρουσία μου το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου.»

Παρενθετικά αναφέρεται ότι η πρώτη έρευνα του ΤΑΕ Λευκωσίας διακόπηκε μετά από παράπονα για ελλιπή διερεύνηση αφού δεν παραλήφθηκε το βίντεο ούτε και λήφθηκαν καταθέσεις από δεσμοφύλακες και με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, ανατέθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου η συνέχισή της. Ακολούθως ανατέθηκε στο γραφείο διερεύνησης υποθέσεων για ευάλωτα άτομα.

Δύο στο εδώλιο για τον βιασμό

Για την υπόθεση του βιασμού, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά δύο προσώπων, ενός κατάδικου και ενός πρώην κρατούμενου. Το κατηγορητήριο εναντίον τους περιλαμβάνει έξι κατηγορίες, που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κατά παράβαση του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 και το βιασμό, κατά παράβαση του άρθρου 144 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε, ενώ αποδίδεται και στους δύο πως κακοποίησαν σεξουαλικά τον συγκρατούμενο τους στις 15 και 16 Αυγούστου 2025, στο κελί τους στις Κεντρικές Φυλακές.

Η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον Κακουργιοδικείου με την εκδίκασή της να μην έχει αρχίσει.