Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για την άφιξη και διανομή του σε όλο το νησί το Μεγάλο Σάββατο.

Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από τις ισραηλινές αρχές. Η απόφαση ελήφθη μετά τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN από το Τελ Αβίβ, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας αναμένεται γύρω στις 17:00, συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο.

Μετά την επίσημη υποδοχή, θα ακολουθήσει η άμεση μεταφορά και διανομή του Αγίου Φωτός σε όλες τις επαρχίες, ώστε να φτάσει εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου.

Η διαδικασία διανομής οργανώνεται κάθε χρόνο με στόχο να καλυφθεί ολόκληρη η Κύπρος.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τους πρέσβεις των ενδιαφερόμενων κρατών ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά η Τελετή σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Από τη στιγμή που το Ιράν έχει σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων κρίθηκε πως είναι ασφαλές να πραγματοποιηθεί η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως.

