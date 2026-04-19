Στις επικρίσεις για το κόστος του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς απαντά το Υπουργείο Μεταφορών, διευκρινίζοντας ότι ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν στο δημόσιο διάλογο για κόστος «κάτω από €100 εκ.» δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύμβασης, τα οποία είναι δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων θέτουν στη διάθεση του κοινού τα πραγματικά δεδομένα για το έργο Αγία Μαρινούδα – Στρουμπί, απαντώντας σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Τα αριθμητικά δεδομένα είναι σαφή:

Η σύμβαση υπογράφηκε το 2021 στα €72.979.000 (πλέον ΦΠΑ). Κατά την υλοποίηση του έργου, ο εργολάβος υπέβαλε αξιώσεις ύψους €36 εκ. και ζήτησε παράταση 59 μηνών — αιτήματα που αξιολογήθηκαν ως αδικαιολόγητα από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και η αποδοχή τους θα ήταν νομικά απαγορευτική. Η παράταση χρόνου θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος περίπου €10 εκ. για διοικητικές δαπάνες.

Άρα, το συνολικό κόστος θα ανερχόταν σε: €73 + €36 + €10 = €119 εκ. — και το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν πριν από το 2029, χωρίς να αποκλείονται νέες αξιώσεις.

Ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν στο δημόσιο διάλογο για κόστος «κάτω από €100 εκ.» δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύμβασης, τα οποία είναι δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα. Ο υπολογισμός είναι απλός.

Πού βρισκόμαστε σήμερα:

Η διαδικασία αξιολόγησης των νέων προσφορών που υποβλήθηκαν στις 17 Απριλίου 2026 θα γίνει με πλήρη επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. Το γεγονός ότι οι προσφορές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από την αρχική εκτίμηση αξιολογείται ενδελεχώς, ώστε κάθε απόφαση να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα υπάρχει πλήρης εικόνα.

Η Κυβέρνηση θα εξετάσει όλες τις νόμιμες επιλογές: επαναπροκήρυξη, ανάθεση ή διαπραγμάτευση, εφόσον αυτό κριθεί θεσμικά επιτρεπτό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποχώρησε σε αδικαιολόγητες αξιώσεις. Αυτή είναι η υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.