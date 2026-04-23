Το Ανώτατο Δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση στην ενδιάμεση αίτηση του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη που ζητά άδεια να προσβάλει το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του, την έκδοση διατάγματος που να απαγορεύει στην Αστυνομία να επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγησαν και επίσης να απαγορεύει στις Αρχές να τα διερευνήσουν.

Αγορεύοντας σήμερα ενώπιον της δικαστού Έλενας Εφραίμ ο εκ των δικηγόρων του Νίκου Κληρίδη, Χρήστος Κληρίδης, τόνισε ότι πρόκειται για πολύ σημαντική υπόθεση γιατί αφορά ένταλμα έρευνας σε γραφείο δικηγόρου και θα πρέπει να φανεί με σαφήνεια η ανάγκη για διορισμό ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώπου εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που να επιβλέπει την έρευνα.

Στην παρούσα περίπτωση, τόνισε, δεν τέθηκε επιβλέπων την εκτέλεση του εντάλματος. Το Δικαστήριο στο ένταλμα δεν εξουσιοδοτεί σε δεδομένα προστατευμένα από τα άρθρα 16 και 17 του Συντάγματος. Αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα εξασφαλιστεί, γι’ αυτό και έπρεπε να υπήρχε ένας επιβλέπων από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Μεταξύ άλλων του πήραν το κινητό του τηλέφωνο και κλωνοποίησαν το περιεχόμενο στο οποίο υπήρχαν όλα τα δεδομένα του, ανέφερε.

Περαιτέρω ανέφερε ότι ο κ. Κληρίδης ενεργεί εκ μέρους της κ. Αντριάνας Νικολάου και έχει εμπιστευτικής φύσεως συνομιλίες για το θέμα και η Αστυνομία είναι αντίδικος. Ο ίδιος ήγειρε και θέμα σχετικά με το ότι η Αστυνομία δεν θεωρεί ότι ο κ. Ν. Κληρίδης είναι ύποπτος. Πουθενά στην ένορκη δήλωση λέει ότι είναι ύποπτος. Μάλιστα το Δικαστήριο επειδή είχε και το ίδιο αμφιβολίες, ρώτησε τον ανακριτή για το ρόλο που το κάθε αναφερόμενο πρόσωπο είχε στα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Η απάντηση του ανακριτή ήταν, συνέχισε ο κ. Κληρίδης, ήταν ότι δεν μπορεί να καθορίσει το ρόλο του κ. Κληρίδη και όμως το Δικαστήριο τον εμπλέκει σαν ύποπτο. Ενώ η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν ξέρει ποιοι είναι ύποπτοι, το Δικαστήριο έρχεται και τον καθιστά ύποπτο. «Ξέφυγε εντελώς από τον ρόλο του και ήταν εντελώς λανθασμένη η κρίση του Δικαστηρίου.», κατέληξε.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κληρίδης ο οποίος διερωτήθηκε ποια ήταν η σχέση των όσων ανέφερε η Αστυνομία με το υποστατικό. Έπρεπε να υπήρχε έστω και πληροφορία ότι τα υποστατικά του συνδέονταν. Δεν υπήρχε καμιά μαρτυρία που να συνδέει την τοποθεσία με συγκεκριμένα αδικήματα. Η αναφορά μέσα από τον όρκο γίνεται γενικά και αόριστα, για το τι αναζητείτο.

Ο ίδιος διερωτήθηκε ποια ήταν η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα για την έκδοση του εντάλματος. Η διευκόλυνση των αστυνομικών εξετάσεων δεν αποτελεί λόγο να ζητούν και να λαμβάνουν ένταλμα έρευνας. Η Αστυνομία είχε επικοινωνία με τον κ. Κληρίδη. Οι αιτητές έχουν μια εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση, κατέληξε.

Τέλος ο Κωνσταντίνος Κληρίδης ανέφερε ότι τέτοιοι είδους εντάλματα δεν μπορεί να είναι γενικά, πρέπει να υπάρχουν δικλείδες και να προστατεύονται στην πράξη. Το Δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση του.

Σε δηλώσεις του μετά την ακρόαση ο κ. Χρίστος Κληρίδης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο. Αν η απόφαση είναι θετική τότε θα επιδοθούν όλα τα σχετικά με νέα αίτηση στη Νομική Υπηρεσία. Στην περίπτωση που το Ανώτατο εκδώσει το διάταγμα αναστολής εκτέλεσης περαιτέρω του εντάλματος ερεύνης τότε τα τεκμήρια θα πρέπει να τα αφήσει στο περιθώριο μέχρι να εκδικαστεί η όλη υπόθεση.