Σφοδρή κριτική δέχεται η Αστυνομία αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, παρά το γεγονός πως διαβεβαίωσαν πως θα κρατήσουν ανοικτή τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στη Ριζοελιά, προχώρησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αποκοπή όλων των εξόδων του κόμβου. Αυτό προκάλεσε χάος και εγκλωβισμό εκατοντάδων οδηγών, ενώ παρατηρήθηκαν και καθυστερήσεις στη διέλευση επισήμων στην Αγία Νάπα, για το δείπνο εργασίας στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου Αρχηγών της ΕΕ. Σημειώνεται πως η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων διήρκεσε πάνω από 12 ώρες, με τους ίδιους ν’ αναχωρούν μόνοι τους από τον χώρο λίγο μετά τα μεσάνυκτα.

Αντικρούοντας τις κατηγορίες η Αστυνομία, ισχυρίζεται πως πέτυχε τον σκοπό της. «Ετοιμάσαμε σχέδιο δράσης για τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού την ιεράρχηση της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της συνάντησης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος.

Πρόσθεσε ακόμη πως «επιλέξαμε να το χειριστούμε με ψυχραιμία, να είμαστε παρόντες για να γίνει σωστός συντονισμός. Δεν επιλέξαμε να κλιμακώσουμε την κατάσταση, η οποία ήταν ευαίσθητη. Εφαρμόσαμε τα εναλλακτικά σχέδια και θεωρούμε ότι πετύχαμε το σκοπό μας». Ο κ. Βύρωνος υποστήριξε, επίσης, πως «η βασική μας προτεραιότητα ήταν η διεξαγωγή της συνάντησης (στην Αγία Νάπα) και η ασφάλεια των συμμετεχόντων. Ο λόγος της καθυστέρησης δεν ήταν λόγω των εναλλακτικών σχεδίων που έχουν εφαρμοστεί».

Πληροφορίες του philenews, ωστόσο, αναφέρουν πως ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι δυσαρεστημένος με τη σχεδίαση και τον τρόπο διαχείρισης της Αστυνομίας, αφού είχαν δοθεί συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από την ηγεσία της δύναμης, πως θα ληφθούν μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η τροχαία κίνηση.