Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, μετά τον εντοπισμό σκύλου τραυματισμένου από πυροβολισμό στο Πέρα Χωριό Νήσου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026. Το σκυλάκι, η Μαΐλη, εντοπίστηκε τραυματισμένο και μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία και οι εξετάσεις βρίσκονται ενώπιον του τοπικού αστυνομικού σταθμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει ύποπτο πρόσωπο, γεγονός που, όπως αναφέρεται, καθιστά αναγκαία την άμεση και σε βάθος διερεύνηση του περιστατικού.

Η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα, Ανθή Μουζούρη, τόνισε ότι τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες, σημειώνοντας πως η κακοποίηση ζώων αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και ένδειξη επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Κόμμα για τα Ζώα: Κατασχέθηκαν τέσσερα πυροβόλα όπλα από τον φερόμενο δράστη

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου καταδικάζει με έντονο τρόπο το πρόσφατο περιστατικό πυροβολισμού του σκύλου Μαϊλο στο Πέρα Χωριό Νήσου, εκφράζοντας αγανάκτηση και προβληματισμό για το γεγονός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος, από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία με τον κηδεμόνα του ζώου και συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ενώ ακολούθησε άμεση επαφή με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, όπου έχει καταγγελθεί η υπόθεση. Όπως αναφέρεται, η Αστυνομία χειρίζεται την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα, καθώς φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη κατασχεθεί τέσσερα πυροβόλα όπλα από τον φερόμενο δράστη, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο κηδεμόνας του σκύλου έχει καταθέσει πλήρη μαρτυρία, ενώ σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις γειτόνων που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο σκύλος φέρεται να διέφυγε από τον χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πυροβολισμοί. Οι ισχυρισμοί του φερόμενου δράστη περί επίθεσης σε κοτέτσι δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο σκύλος εξετάστηκε από κτηνίατρο και, σύμφωνα με την ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η σχετική κτηνιατρική έκθεση αναμένεται να κατατεθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στην Αστυνομία.

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις βίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν άμεσα και αποφασιστικά, ώστε να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης χωρίς εκπτώσεις.