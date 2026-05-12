Ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά έργα για την επαρχία Πάφου που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2030 μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με την κατάθεση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Πόλης Χρυσοχούς. Το έργο, που αναμένεται να αλλάξει το πρόσωπο της περιοχής από το Λατσί έως τη Λίμνη, βρίσκεται πλέον σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης έως τις 10 Ιουνίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Από πλευράς κυκλοφοριακής λειτουργίας, ο δρόμος αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του κέντρου του Δήμου, παρέχοντας ασφαλέστερη και ταχύτερη σύνδεση μεταξύ των τουριστικών περιοχών και των δημοτικών διαμερισμάτων. Παράλληλα, θα εξυπηρετεί τις εποχικά αυξημένες κυκλοφοριακές ροές κατά τους μήνες υψηλής επισκεψιμότητας, περιορίζοντας την όχληση στους κατοίκους και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Η επένδυση, συνολικού ύψους €12 εκατ., θα χρηματοδοτηθεί κατά τα 4/5 από το Κράτος και κατά το 1/5 από τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028 και θα ολοκληρωθούν σε μία φάση εντός 15 μηνών.

Το έργο χωροθετείται σε μικρή απόσταση από τις κοινότητες Νέου Χωριού, Πελαθούσας, Ανδρολύκου, Μακούντας, Δρούσειας και Στενής, εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή.

Ο οδικός άξονας θα έχει συνολικό μήκος περίπου 4.570 μέτρα. Σημαντικό μέρος του έργου (3.400 μέτρα) αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου, ωστόσο προβλέπεται και νέα χάραξη 750 μέτρων που θα διέρχεται από ιδιωτικά τεμάχια γης με αρόσιμες ξηρικές καλλιέργειες.

Το σχέδιο περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές που στοχεύουν στην οδική ασφάλεια και την εναλλακτική κινητικότητα:

• Τρεις νέους κυκλικούς κόμβους για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

• Δύο τύπους διατομών. Μία πλάτους 17 μέτρων που θα περιλαμβάνουν πεζοδρόμια, λωρίδες πρασίνου και ποδηλατόδρομο και μία ευρύτερη διατομή συνολικού πλάτους 21 μέτρων που ενσωματώνει πρόσθετη λωρίδα για δεξιόστροφες κινήσεις και νησίδα, μαζί με τα αντίστοιχα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και λωρίδα πρασίνου.

• Στάσεις λεωφορείων, ενθαρρύνοντας τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.

Λόγω της γειτνίασης με ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως οι εκβολές του ποταμού Χρυσοχούς και ο υγροβιότοπος, το Τμήμα Περιβάλλοντος έκρινε απαραίτητη την εκπόνηση πλήρους Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Η μελέτη εξετάζει διεξοδικά τις επιπτώσεις σε μια ζώνη πλάτους 2.000 μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής και τις τοπικές γεωλογικές προκλήσεις του «Συμπλέγματος Μαμωνιών».

Η αναβάθμιση του δρόμου στοχεύει στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων:

1. Αποσυμφόρηση του κέντρου του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

2. Ασφαλέστερη σύνδεση μεταξύ τουριστικών περιοχών και οικιστικών ζωνών.

3. Διαχείριση της αυξημένης κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περιορίζοντας την όχληση για τους μόνιμους κατοίκους.