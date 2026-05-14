Αφιέρωμα στην ελληνοκυπριακής καταγωγής Αντιγόνη Μπάξτον, η οποία με το δυναμικό dance τραγούδι «Jalla» θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, απόψε στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2026 στην σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη, για να διεκδικήσει μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, πραγματοποιεί το ΒΒC.

Παρατηρώντας πως όλο και πιο συχνά, το κοινό του θεσμού συναντά επί σκηνής και πρόσωπα από άλλους χώρους της showbiz, το δημοσίευμα απισημαίνει πως φέτος, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κύπρο και την Αντιγόνη Μπάξτον, γνωστή στο βρετανικό κοινό από τη συμμετοχή της στο Love Island το 2022.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός δηλώνει πως η συμμετοχή της στο reality ήταν περισσότερο μια παρένθεση παρά αλλαγή πορείας.

«Το όνειρό μου ήταν πάντα να γίνω τραγουδίστρια», αναφέρει σε συνέντευξή της στο BBC.

«Από παιδί είχα εμμονή με τη Eurovision, ειδικά μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου για την Ελλάδα το 2005».

Παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, η Αντιγόνη έχει ελληνικές και κυπριακές ρίζες και δηλώνει ιδιαίτερα περήφανη που εκπροσωπεί την Κύπρο.

«Περνούσα κάθε καλοκαίρι στην Κύπρο και πάντα ένιωθα πολύ κοντά στην κυπριακή κουλτούρα», εξηγεί.

Το τραγούδι «Jalla» ενσωματώνει παραδοσιακά ελληνικά όργανα και αναφορές στο τσιφτετέλι, ενώ ο τίτλος του προέρχεται από κυπριακή αργκό και σημαίνει περίπου «κι άλλο» ή «ξανά».

«Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται μόνο στην Κύπρο και νιώθω περήφανη που μπορώ να τη μοιραστώ με τον κόσμο», λέει η τραγουδίστρια.

Tα εμβληματικά cameo στο βίντεο-κλιπ

Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού εμφανίζονται μέλη της οικογένειάς της, αλλά και οι Stavros Flatley, το διάσημο χορευτικό δίδυμο πατέρα-γιου που έγινε γνωστό μέσα από το «Βρετανία έχεις Ταλέντο» το 2009.

«Αν κάποιος στο Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να αναφέρει κάτι χαρακτηριστικά κυπριακό από την ποπ κουλτούρα, θα ήταν οι Stavros Flatley», σχολιάζει η Αντιγόνη.

«Η Eurovision είναι μια ζεστή κοινότητα»

Η τραγουδίστρια δηλώνει ότι η εμπειρία της Eurovision διαφέρει σημαντικά από εκείνη της συμμετοχής σε τηλεοπτικό reality.

«Η Eurovision είναι μια πολύ υποστηρικτική και γεμάτη αγάπη κοινότητα», σημειώνει.

«Ο κόσμος τη βλέπει ως ευκαιρία να γνωρίσει πολιτισμούς και να διασκεδάσει».

Η Κύπρος συμμετέχει φέτος για 42η φορά στον διαγωνισμό, παραμένοντας η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές χωρίς νίκη.

Στη σκηνική παρουσίαση του «Jalla», η Αντιγόνη και οι χορευτές της εμφανίζονται πάνω και κάτω από ένα τεράστιο τραπέζι, ενώ το φινάλε συνοδεύεται από έντονα πυροτεχνήματα.

Παρά τις προσδοκίες, η ίδια τονίζει ότι βασικός της στόχος δεν είναι αποκλειστικά η πρωτιά.

«Αν φύγω από τη Eurovision νιώθοντας ότι έκανα περήφανη την Κύπρο, την οικογένεια και την ομάδα μου, τότε αυτό από μόνο του θα είναι μια νίκη», καταλήγει.

