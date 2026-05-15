Στο 163% της κανονικής βρίσκεται η βροχόπτωση Μαΐου, μέχρι την Παρασκευή 15 του μήνα, με αρκετές περιοχές να έχουν καλύψει πάνω από τρεις φορές τη μέση βροχόπτωση του μήνα.

Συνολικά από την πρώτη του μήνα μέχρι σήμερα η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές ανήλθε σε 31,9 χιλιοστά, ενώ η κανονική για τον μήνα είναι 19,6 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη υπερκάλυψη, σε σχέση με την κανονική, καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, το οποίο δέχτηκε 385% της κανονικής. Στο νέο λιμάνι Λεμεσού η βροχόπτωση έφτασε το 357%, στην Πόλη στο 356% και στον Σταυρό της Ψώκας 340%.

Σε ποσότητα, η περισσότερη μέση βροχόπτωση από την αρχή του μήνα καταγράφηκε στον Σταυρό της Ψώκας με 92,4 χιλιοστά και η λιγότερη στην Ξυλοτύμπου, με μόλις 7,1 χιλιοστά.

Σε σχέση με τη μέση κανονική από την 1η Οκτωβρίου η μέση βροχόπτωση σήμερα βρίσκεται στο 114%, με όλες τις περιοχές, εκτός του Λυθροδόντα (97%) να έχουν ξεπεράσει το 100% της κανονικής.

Συγκεκριμένα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έφτασε τα 555 χιλιοστά, σε σύγκριση με 453,2 που είναι η μέση κανονική για την εποχή.

