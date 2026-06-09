Το Εφετείο ακύρωσε αθωωτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου σε υπόθεση που αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή δύο ηλεκτρικών ποδηλάτων από αποθήκη πολυκατοικίας στην Πάφο και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο δικαστή.

Η υπόθεση αφορά άντρα, ο οποίος είχε απαλλαγεί και αθωωθεί στο εκ πρώτης όψεως στάδιο της διαδικασίας. Οι κατηγορίες σχετίζονταν με περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2023, όταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος συνωμότησε με άλλο πρόσωπο για να διαρρήξουν αποθήκη σε πολυκατοικία και να κλέψουν δύο ηλεκτρικά ποδήλατα. Και τα δύο αδικήματα επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, εν προκειμένω το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, είχε κρίνει ότι δεν είχε αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η Αστυνομία δεν είχε προχωρήσει σε αναγνωριστική παράταξη κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Είχε επίσης θεωρήσει προβληματική την αναγνώριση του κατηγορουμένου από τον βασικό παραπονούμενο για πρώτη φορά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ αυτός βρισκόταν στο εδώλιο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο εφάρμοσε λανθασμένα τις σχετικές νομικές αρχές. Το Εφετείο συμφώνησε με τη θέση αυτή, κρίνοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο στηρίχθηκε εσφαλμένα σε αγγλική νομολογία και θεώρησε ότι η απουσία αναγνωριστικής παράταξης αποτελούσε λόγο για να μη ληφθεί υπόψη η αναγνώριση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο.

Στην ομόφωνη απόφασή του, το Εφετείο υπενθύμισε ότι σε υποθέσεις συνοπτικής εκδίκασης δεν υφίσταται γενική υποχρέωση διενέργειας αναγνωριστικής παράταξης και ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας μιας αναγνώρισης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της μαρτυρίας. Σημείωσε ακόμη ότι στο εκ πρώτης όψεως στάδιο δεν επιτρέπεται στο δικαστήριο να προβαίνει σε αξιολόγηση της αξιοπιστίας ή της βαρύτητας της μαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Εφετείο, το πρωτόδικο δικαστήριο προχώρησε ουσιαστικά σε αξιολόγηση αποδεικτικού υλικού, κάτι που υπερβαίνει τα όρια της διαδικασίας εξέτασης εκ πρώτης όψεως υπόθεσης. Ως αποτέλεσμα, κατέληξε λανθασμένα ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην ταυτοποίηση του κατηγορουμένου.

Αφού έκρινε ότι η αθωωτική απόφαση ήταν νομικά εσφαλμένη, το Εφετείο την ακύρωσε. Παράλληλα, εξέτασε κατά πόσο έπρεπε να διαταχθεί νέα δίκη και κατέληξε ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης επιβάλλει την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα των κατηγοριών, τη συχνότητα εμφάνισης παρόμοιων αδικημάτων και το γεγονός ότι τα επίδικα γεγονότα ανάγονται στο 2023, χωρίς να διαπιστώνεται οποιαδήποτε ιδιαίτερη δυσμενής επίπτωση για τον κατηγορούμενο από μια νέα διαδικασία.

Ως εκ τούτου, το Εφετείο διέταξε η υπόθεση να επανεκδικαστεί το συντομότερο δυνατόν από διαφορετικό δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.