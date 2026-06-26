Η Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου είναι η νέα διευθύντρια της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Ιουνίου 2026.

Η κα. Λοϊζίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 24/2/1976 και έχει καταγωγή από την Κερύνεια. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στον Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA – CIIM) και Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής (CEDR).

Διατηρούσε δικηγορική εταιρεία μέχρι τον διορισμό της στη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το 2015.

Μετά από δεκαετή θητεία, τον Σεπτέμβριο του 2025, η κ. Λοϊζίδου Νικολαΐδου αντικαταστάθηκε από την Μαρία Μανώλη Χριστοφίδου.