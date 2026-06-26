Η ευκολία με την οποία το Ιράν έπληξε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του Κόλπου οδηγεί τις ΗΠΑ σε επανεξέταση της παρουσίας τους και την αναζήτηση άλλων πιο ασφαλών τοποθεσιών.

Συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή προς τα δυτικά, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για να μειώσουν την έκθεσή τους στους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Ο λόγος είναι ότι οι πύραυλοι και τα drone της Τεχεράνης προκάλεσαν ζημιά στη μοναδική βάση του αμερικανικού ναυτικού της περιοχής αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων

Από τα αντίποινα του Ιράν μετά την έναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πέρα από τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή που επλήγησαν, έχασαν τη ζωή του 13 στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν εκατοντάδες.

Τα κτήρια που επλήγησαν στην αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν η οποία βρίσκεται περίπου 240 χιλιόμετρα νότια του Ιράν, περιλαμβάνουν το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου, έναν στρατώνα, πολλές αποθήκες και μια δεξαμενή πόσιμου νερού, ανέφερε εφημερίδα, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες και εικόνες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών υπολόγισε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ότι το συνολικό κόστος του πολέμου ήταν περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εκτίμηση περιελάμβανε τον υπολογισμό τους από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια για ζημιές σε βάσεις των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η WSJ χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες και πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσει ποια κτήρια στη βάση του Μπαχρέιν υπέστησαν ζημιές. Για να εκτιμήσει το κόστος κατασκευής κτηρίων ίδιου τύπου σήμερα, χρησιμοποίησε ένα δημοσίως διαθέσιμο μοντέλο κόστους του Υπουργείου Άμυνας καθώς και εκθέσεις προμηθειών.

Οι εκτιμήσεις καλύπτουν μόνο την κατασκευή και δεν περιλαμβάνουν άλλα κόστη που θα μπορούσαν να συνυπολογιστούν στο σύνολο εάν τα κτίρια επρόκειτο να ξαναχτιστούν, όπως η απομάκρυνση των συντριμμιών και η ενίσχυση. ,

Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής στην NSA Μπαχρέιν ανήλθε συνολικά σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η εκτεταμένη ζημιά που έγινε στη μοναδική ναυτική βάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή -μαζί με χτυπήματα σε τουλάχιστον 20 αμερικανικές τοποθεσίες σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και διπλωματικών εγκαταστάσεων- έχει κάνει τις ΗΠΑ να επανεκτιμούν ολόκληρο το αποτύπωμά τους στην περιοχή, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται επίσης να περιορίσουν την παρουσία τους στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία και να μετατοπίσουν μέρος της προς τα δυτικά, μετά τη στόχευση του Ιράν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα δύο αραβικά κράτη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους, μία από τις επιλγές που εξετάζεται είναι το Ισραήλ, όπου δεκάδες αμερικανικά ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

cnn.gr