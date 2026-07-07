Μέσα σε ευχάριστο κλίμα έγινε σήμερα η συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με την 69χρονη κ. Αναστασία Κωνσταντίνου, η οποία αποφοίτησε με άριστα από το Εσπερινό Σχολείο.

Τη συνάντηση γνωστοποίησε η Υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει τους στόχους του.

«Σήμερα είχα τη χαρά να συναντήσω την κ. Αναστασία Κωνσταντίνου, η οποία αποφοίτησε με άριστα από το Εσπερινό Σχολείο. Η ιστορία της είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η εκπαίδευση δεν έχει ηλικία. Η αποφοίτηση της με άριστα αποδεικνύει ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κατακτήσει τους στόχους του, όταν του δοθεί η ευκαιρία.

Ακριβώς γι’ αυτή την Παιδεία εργαζόμαστε ως Κυβέρνηση, επενδύοντας σε μια εκπαίδευση ανοικτή σε όλους, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες και ενισχύει τη διά βίου μάθηση ως βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης.

Τα Εσπερινά Σχολεία, τα οποία αναβαθμίζονται, αποτελούν μια από τις πιο ουσιαστικές εκφράσεις αυτής της πολιτικής. Αποτελούν ουσιαστικές ευκαιρίες για ανθρώπους που για διάφορους λόγους διέκοψαν τη φοίτηση τους στη συνήθη ηλικία και τους δίνουν την ώθηση για μια νέα αρχή. Αυτή είναι η Παιδεία που οικοδομούμε.

Η κ. Αναστασία, που μας συγκίνησε πολύ, αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Η επιμονή και η αφοσίωση της στη γνώση μας υπενθυμίζουν ότι όταν η προσωπική προσπάθεια συναντά μια κυβέρνηση που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες, τότε η Παιδεία γίνεται δύναμη αλλαγής για τον άνθρωπο και για την κοινωνία.

Θερμά συγχαρητήρια στην κ. Αναστασία. Η επιτυχία της αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε να οικοδομούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ανοίγει δρόμους για κάθε πολίτη», ανέφερε στην ανάρτηση της η κ. Μιχαηλίδου.