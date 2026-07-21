Η Αστυνομία διερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα υπόθεση που αφορά οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο φαίνεται να μεταδόθηκε ζωντανά μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα να παροτρύνουν ανήλικο πρόσωπο σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του, αναφέρει σε ανακοίνωση της η δύναμη.

Από τη στιγμή που το περιστατικό περιήλθε σε γνώση της Αστυνομίας, μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησαν στη διερεύνησή του, αξιολογώντας το διαθέσιμο ψηφιακό και άλλο μαρτυρικό υλικό και προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονται ή ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Αστυνομία αντιλαμβάνεται πλήρως την ανησυχία που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη υπόθεση στην κοινωνία. Η διερεύνηση συνεχίζεται με προσοχή και μεθοδικότητα, στη βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών και με ιδιαίτερη μέριμνα λόγω της εμπλοκής ανήλικου προσώπου.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και στη βάση της μαρτυρίας που θα εξασφαλιστεί, θα αξιολογηθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα και εφόσον προκύπτουν, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Λόγω της φύσης της υπόθεσης και της εμπλοκής ανήλικου προσώπου, η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη υπευθυνότητα και να αποφεύγει την περαιτέρω αναπαραγωγή ή διάδοση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι είχε ξεσπάσει σάλος στο διαδίκτυο με βίντεο στο οποίο διάφορα άτομα φαίνεται να προτρέπουν ανήλικο άτομο με αναπηρία να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για το περαστικό έχει υποβληθεί καταγγελία και αρκετές αναφορές στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε σε live συζήτηση στο Τik Τok, κατά την οποία πρόσωπα, τα οποία διερευνάται αν ήταν επίσης ανήλικα, προτρέπουν παιδί να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα, κοροϊδεύοντας το.

Δεν έτυχε επαρκούς διερεύνησης το περιστατικό με βίντεο λέει η Επιτροπή Προστασίας ΑμεΑ

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, καταδικάζοντας παράλληλα τη διακίνηση βίντεο στην πλατφόρμα Tik-Tok όπου εκτίθεται σε κοινή θέα άτομο με σύνδρομο Down το οποίο καλείται να βγάλει το εσώρουχο του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε την 1η Ιουνίου 2026, ωστόσο δεν έτυχε επαρκούς διερεύνησης, λέει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, τέτοιες συμπεριφορές συνιστούν «κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχουν τραγικές ψυχολογικές συνέπειες στα άτομα με αναπηρίες καθώς και στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά που θα διαπιστωθούν, ενδέχεται να στοιχειοθετούν σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Ο δημόσιος εξευτελισμός, ο χλευασμός και η εκμετάλλευση της ευαλωτότητας ατόμων με αναπηρία δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά σε μια κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, προστίθεται.

Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την απογοήτευση της που ενόσω έγινε καταγγελία την 1η Ιουνίου 2026, προς την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ), «το περιστατικό δεν έτυχε επαρκούς διερεύνησης» με αποτέλεσμα το βίντεο να διακινείται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, «παρόλο ότι είναι καλυμμένο το πρόσωπο του ατόμου».

Η μεταγενέστερη κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου δεν αναιρεί ούτε τη σοβαρότητα του περιστατικού ούτε τις συνέπειες που έχει για το ίδιο το άτομο και για τα άτομα με νοητική αναπηρία γενικότερα, προσθέτει.

«Αυτού του είδους αναρτήσεις είναι άκρως απογοητευτικές και προσβάλλουν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Καμία μορφή διαπόμπευσης ή εκμετάλλευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή καλεί το κοινό να καταγγέλλει άμεσα τέτοια περιστατικά και ζητά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να δρουν αποτελεσματικά και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Η ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών ενισχύει τη συνέχιση στις παραβιάσεις της υπόστασης και των δικαιωμάτων και των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα με νοητική αναπηρία, καταλήγει.