Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί ανάμεσα στους τουριστικούς φορείς της Λάρνακας, αφού από το 2027 θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της TUI UK και της Jet2, των δύο μεγαλύτερων οργανωτών ταξιδίων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την πρόθεση τους δημοσιοποίησε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας (ΕΤΑΠ) κάνοντας, μάλιστα, λόγο «για επίτευξη ενός διαχρονικού και στρατηγικής σημασίας στόχου», που αφορά στην ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας της Λάρνακας στη Βρετανική τουριστική αγορά.

Η TUI UK, για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνει μεγάλα ξενοδοχεία της Λάρνακας στο πρόγραμμά της, γεγονός που αποτελεί, σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, σημαντικό ορόσημο για τον προορισμό.

Παράλληλα, η Jet2 επανέρχεται στη Λάρνακα μετά από πολυετή απουσία, μ’ ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνεργασίες με ξενοδοχειακές μονάδες της περιφέρειας Λάρνακας.

Αυτό που θεωρείται πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως δημιουργούνται πολύ ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω επέκταση του προγράμματος και κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Η Λάρνακα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός προορισμού που μπορεί να λειτουργεί ολόχρονα, καθώς παραμένει ζωντανή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πλούσιο φάσμα εμπειριών και δραστηριοτήτων», σημειώνει η ΕΤΑΠ, υποδεικνύοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων και διαχρονικών προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Μεγάλη συμβολή στην επίτευξη του στόχου που έθεσε η τουριστική Λάρνακα, είχαν, κατά την ΕΤΑΠ, και οι ξενοδόχοι της περιοχής.

Η Βρετανική αγορά παραδοσιακά αποτελεί τη μεγαλύτερη της Λάρνακας, με αυτή του Ισραήλ να ακολουθεί.

Η απόφαση της TUI UK και της Jet2 να συμπεριλάβουν ολόκληρη την περιφέρεια στα προγράμματά τους θα προσδώσει, ωστόσο, νέες προοπτικές στον προορισμό της Λάρνακας, που θα διαθέτει τα επόμενα χρόνια πολύ περισσότερες κλίνες, με δεδομένο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ή αδειοδοτήθηκαν αρκετά νέα ξενοδοχεία.