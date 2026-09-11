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Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία τη Δευτέρα θα υποδεχθούν χιλιάδες μαθητές.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά, σε 328 δημοτικά σχολεία θα φοιτήσουν 52.186 μαθητές και θα υπηρετήσουν 5.232 εκπαιδευτικοί, ενώ στα 274 νηπιαγωγεία που λειτουργούν θα φοιτήσουν 14.398 παιδιά και θα υπηρετήσουν 1.135 εκπαιδευτικοί.

Όσον αφορά στα «πρωτάκια» -τους μαθητές της Α’ τάξης δημοτικού- που κάθε χρόνο κλέβουν τις εντυπώσεις, φέτος ανέρχονται σε 8.919.

Τόσο τα παιδιά της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, όσο και οι μαθητές της Δημοτικής θα βρίσκονται στα σχολεία τους τη Δευτέρα, μία εβδομάδα μετά που επέστρεψαν πρώτοι οι εκπαιδευτικοί τους.

Εκτός από τα υπόλοιπα θέματα που άπτονται της σχολικής καθημερινότητας μαθητών και γονέων, ενδιαφέρον έχουν κάθε χρόνο και οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Τιμές και προϊόντα που εγκρίνονται από την αρμόδια Αρχή και με βάση τους κανονισμούς πρέπει να δεσμεύουν όλους τους αδειούχους διαχειριστές των κυλικείων.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει φέτος στα δημοτικά σχολεία, τιμές και προϊόντα έχουν ως εξής:

Σάντουιτς ή πίτα με χαλλούμι ή τυρί / χαλλούμι και λούντζα / ρόστο χοιρινό / ρόστο χοιρινό με χαλλούμι ή τυρί: €2,30 το μεγάλο και €1,50 το μικρό

Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης: €1

Τυρόπιτα με φύλλο ζύμης: €1,55

Χαλλουμωτή / ελιωτή: €1,45

Φετόπιτα / σουφλέ / κολοκοτή / πίτα της σάτζιης: €1,10

Φρέσκο γάλα ελαφρύ 250ml (από δύο εταιρείες): €0,60

Φρέσκο γάλα χωρίς λακτόζη: €0,60 η μία εταιρεία και €0,70 η άλλη εταιρεία

Γαλατάκι σοκολάτας 250ml: €0,90, €1 και €0,85 (από τρεις διαφορετικές εταιρείες)

Γαλατάκι σοκολάτας 330ml: €1,15 μόνο από μία εταιρεία

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία των προϊόντων γάλακτος περιλαμβάνονται και άλλες επιλογές και γεύσεις από διάφορες εταιρείες και έχουν διαφορετικές τιμές.

Χυμός πορτοκάλι / χυμός επτά φρούτων 250ml: €0,95

Χυμός σταφύλι / μήλο / γκρέιπφρουτ / ανανά 250ml: €0,90

Κοκτέιλ πέντε φρούτων / χυμός ανανάς / χυμός πορτοκάλι (άλλης εταιρείας) 250ml: €0,80

Φρεσκοστυμμένος φυσικός χυμός: €1,10 το μικρό μέγεθος και €2 το μεγάλο μέγεθος

Σημειώνεται ότι στον σχολικό τιμοκατάλογο υπάρχουν και άλλες επιλογές σε χυμούς, μεταξύ των οποίων και βιολογικοί με τις τιμές να διαφέρουν αναλόγως.