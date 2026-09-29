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Χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει το νησί από αύριο.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Τα φαινόμενα την Παρασκευή ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.