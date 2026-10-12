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Το Δικαστήριο του Ανώτερου Δικαστή των Βρετανικών Βάσεων απέρριψε σήμερα την έφεση του 30χρονου πατέρα των δύο αγοριών, 8 και 10 χρόνων, από τη Βουλγαρία, που βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου τον περασμένο Ιούνιο. Ο πατέρας κατέθεσε έφεση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων όπως παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του.

Μέσω ανακοίνωσης η συνήγορός του, Χρίστος Θεδούλου, ανέφερε πως γίνονται σκέψεις ώστε να κινηθεί νομικά εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας ο πελάτης του, λόγω της απουσίας θεσμοθετημένου πλαισίου με τις Βρετανικές Βάσεις.

Στην ανακοίνωση ο κ. Θεοδούλου σημειώνει πως το Δικαστήριο του Ανώτερου Δικαστή απέρριψε την έφεση ώστε ν’ αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και πως ο 30χρονος θα παραμείνει υπό μέχρι τη δίκη του, που έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

«Σεβόμαστε πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση δεν βασίστηκε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά του πελάτη μας. Ο πελάτης μας δεν έχει ποινικό μητρώο και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές από την πρώτη στιγμή. Η απόφαση βασίστηκε σε θεσμικό κενό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που αποδέχθηκε το Δικαστήριο, ένταλμα σύλληψης των Βάσεων δεν εκτελείται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, η Δημοκρατία δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία για την επιστροφή προσώπων στις Βάσεις, ενώ οι Βάσεις έχουν αντίστοιχη νομοθεσία προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, κατατέθηκε μαρτυρία ότι εκκρεμούν πέραν των 1.300 ενταλμάτων σύλληψης», σημειώνει.

Το κενό αυτό, σύμφωνα με τον κ.Θεοδούλουυ, δεν αφορά μόνο τον πελάτη του. «Αφορά κάθε πρόσωπο που κατηγορείται ενώπιον των Δικαστηρίων των Βάσεων. Το δικαίωμά του στην εγγύηση περιορίζεται στην πράξη από την απουσία θεσμοθετημένου πλαισίου από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Επειδή το ζήτημα είναι δημοσίου συμφέροντος, εξετάζουμε τις νομικές επιλογές μας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παράλειψή της αυτή. Δεν θα προβούμε σε οποιοδήποτε σχόλιο επί της ουσίας της υπόθεσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Εκφράζουμε για ακόμη μία φορά τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για την απώλεια των δύο παιδιών», σημειώνει στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδελφάκια είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της 28ης Ιουνίου στην εργασία του στη Λεμεσό και πως εντοπίστηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της συμβίας του το απόγευμα της ίδιας ημέρας.