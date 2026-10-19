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Τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ηλεκτρονικά περιπτώσεις παράνομης χρήσης ή άλλων παρατυπιών σε τουρκοκυπριακές περιουσίες έχουν πλέον οι πολίτες, μέσω νέας ψηφιακής υπηρεσίας που έθεσε σε λειτουργία το Υπουργείο Εσωτερικών. Η νέα διαδικασία επιτρέπει την υποβολή πληροφοριών και αναφορών προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν την εξέταση κάθε επώνυμης καταγγελίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η νέα ψηφιακή υπηρεσία αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στον εντοπισμό πιθανών παρανομιών, μέσω μια άμεσης και προσβάσιμης διαδικασίας υποβολής πληροφοριών.

Πώς υποβάλλονται οι καταγγελίες

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν πληροφορίες και καταγγελίες μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην κυβερνητική πύλη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε επώνυμη καταγγελία ή αναφορά εξετάζεται με τη δέουσα προσοχή από τους αρμόδιους λειτουργούς, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας στη χρήση και διαχείριση των περιουσιών.

Ιωάννου: Αλλάζουμε τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιών

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνησης για διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης του προσφυγικού κόσμου.

«Με τη νομοθετική μεταρρύθμιση που προωθήθηκε, την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, την εντατικοποίηση των ελέγχων, τον τερματισμό συμβάσεων, την ανάκτηση περιουσιών και την εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής, προχωρούμε με συνέπεια στην αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.

Βασικός στόχος παραμένει η διαμόρφωση ενός δίκαιου και αξιόπιστου πλαισίου διαχείρισης που διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ίση μεταχείριση των προσφύγων και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.