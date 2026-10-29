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Με το βραβείο «Domestic Abuse Support NGO of the Year 2026/27» τιμήθηκε ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), στο πλαίσιο των Southern Europe Prestige Awards, για το έργο του στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η διεθνής διάκριση αναγνωρίζει τα 36 χρόνια προσφοράς του στην προστασία και υποστήριξη των θυμάτων βίας στην Κύπρο, καθώς και τον ρόλο του στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και συνεργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής, ο ΣΠΑΒΟ ξεχώρισε για το ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών του, το οποίο περιλαμβάνει την 24ωρη Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440, υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ασφαλείς χώρους φιλοξενίας γυναικών και παιδιών, καθώς και το Σπίτι της Γυναίκας.

Σημειώνεται ότι το έργο του Συνδέσμου περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για άτομα που ασκούν βία, με στόχο τη διακοπή της βίαιης συμπεριφοράς, ενώ ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε στις διεθνικές συνεργασίες και στις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές του δράσεις.

Ο ΣΠΑΒΟ αναφέρει ότι η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων, των εθελοντών και των συνεργατών του, αφιερώνοντας τη διάκριση στις γυναίκες, στα παιδιά και σε όλους όσοι εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του.

«Δεν αρκεί να ενθαρρύνουμε ένα θύμα να μιλήσει. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι, όταν το κάνει, θα βρει ένα σύστημα έτοιμο να το ακούσει, να το προστατεύσει και να το στηρίξει», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει το έργο του για την προστασία των θυμάτων βίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού κάθε ανθρώπου.

ΚΥΠΕ