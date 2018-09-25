Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί για εντοπισμό των δύο 11χρονων μαθητών που εξαφανίστηκαν.

Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Οι δύο 11χρονοι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καμάρων, προσήλθαν κανονικά στο σχολείο τους το πρωί. Ενώ βρίσκονταν στην αυλή του σχολείου τους άντρας προσέγγισε ομάδα πέντε παιδιών και αφού τους συστήθηκε ως ο νέος τους δάσκαλος ζήτησε βοήθεια για να κουβαλήσει κάποια βιβλία.

Οι δύο 11χρονοι ανταποκρίθηκαν και τον ακολούθησαν προς το αυτοκίνητό του και ακολούθως χάθηκαν τα ίχνη τους.

Η Αστυνομία εξετάζει υπόθεση απαγωγής ανηλίκων στη βάση και της μαρτυρίας των τριών παιδιών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα επίσημα αναφέρει η Αστυνομία ο απαγωγέας είναι ύψους περίπου 1,70 – 1,75μ περίπου, βάρους περίπου 100 κιλών, με γένι στο πιγούνι, με δεμένο το ένα χέρι, μπερέ και μπλούζα κοντομάνικη σκούρου χρώματος με μοτίβο μπροστά. Φαίνεται να διακινείται με σαλούν αυτοκίνητο, μάρκας Nissan Sunny, χρώματος γκρίζου.

Η Αστυνομία έχει στήσει Κέντρα Επιχειρήσεων σε όλες τις πόλεις, ενώ το συντονισμό των ερευνών έχει αναλάβει προσωπικά ο Αρχηγός της Δύναμης, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου.

Πρωτοφανείς είναι οι έλεγχοι σε όλα τα οδοφράγματα και κυρίως αυτό του Αγίου Δομετίου. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης λιμάνια και αεροδρόμια. Η Αστυνομία έχει στην κατοχή της υλικό από κάμερες που είναι εγκατεστημένες πλησίον του σχολείου, το οποίο και αξιολογείται.

Οποιασδήποτε γνωρίζει κάτι θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στο τηλ 24804024 ή 24804016 ή με την Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

Πηγή: philenews