Τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο: Πώς τα γιόρτασαν σε άλλες χώρες – Τι έκαναν στην εμπόλεμη Ουκρανία και στη Βηθλεέμ (εικόνες) ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom