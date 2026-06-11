Απόπειρα φόνου στα Κάτω Πολεμίδια: Δεν εντοπίστηκε το μαχαίρι – Κατονομάζει τον 24χρονο ύποπτο και λέει ότι τον μαχαίρωσε μετά από παρεξήγηση – Στο κελί για 8 ημέρες ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Ιωάννα Μάντζιηπα