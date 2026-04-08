Ακούστε τώρα. Έδιναν επιδόματα σε αλλοδαπό που έφτασαν τις 230 χιλιάδες ευρώ ενώ δεν είχε νόμιμη άδεια παραμονής, ενώ σε άλλον έδιναν για τον γιο του που είχε πεθάνει. Όμως αν κάποιος που χρειάζεται τα χρήματα για να επιβιώσει και για κάποιον λόγο αυξηθούν τα εισοδήματά του πέραν των 10 χιλιάδων ευρώ, αμέσως το σύστημα του κόβει το ΕΕΕ. Αυτόματα βγαίνει εκτός εγγυημένου εισοδήματος και άντε μετά να επιβιώσεις με 450 ευρώ. Αυτές τις ανισότητες του συστήματος έπρεπε να καταπολεμήσει η κυβέρνηση ευθύς εξ αρχής και η κάθε περίπτωση να εξετάζεται με τα δικά της γεγονότα. Πώς γίνεται ο αλλοδαπός να πήρε €230.000 αλλά ένας άλλος να βγαίνει εκτός συστήματος μόλις ο λογαριασμός του ξεπεράσει κατά ένα ευρώ ένα συγκεκριμένο ποσό; Ας πάει κάποιος δίπλα από το Νοσοκομείο της Λεμεσού, να πει πόσους άστεγους έχουμε. Ποιος θα τους κοιτάξει; Ή στραβός ειν’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε νομίζω.

ΜΙΧ.