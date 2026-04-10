Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, διαβεβαιώνει και φέτος η Αστυνομία Κύπρου ότι θα περιορίσει τις λαμπρατζιές, τις κροτίδες και τα «φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας».

Η εικόνα στους δρόμους, ωστόσο, λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αρκεί μια βραδινή διαδρομή για να συναντήσεις λαμπρατζιές σε πλήρη εξέλιξη, με εφήβους γύρω τους και κανέναν έλεγχο στον ορίζοντα. Στο Ζύγι, για παράδειγμα, προχθές βράδυ η φωτιά έκαιγε ανενόχλητη δίπλα από τις ταβέρνες, σχεδόν επιδεικτικά. Και δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σε γειτονιές, σε ανοιχτούς χώρους δίπλα από εκκλησίες, σε κάθε επαρχία, η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια. Τις τελευταίες νύχτες, το νησί δεν κοιμάται. Κροτίδες σκίζουν τον αέρα μέχρι τα ξημερώματα, σκυλιά γαβγίζουν ασταμάτητα, οικογένειες ξυπνούν μέσα στη νύχτα. Είναι τόσο «αόρατες» αυτές οι δραστηριότητες για την Αστυνομία ή απλώς επιλέγουν να κάνουν ότι δεν τις βλέπουν; Κάθε χρόνο οι ίδιες δηλώσεις, κάθε χρόνο η ίδια πραγματικότητα, χωρίς καμία αλλαγή, καμία αίσθηση ότι κάτι μετακινείται προς μια άλλη κατεύθυνση.

Ας είμαστε ειλικρινείς- αυτό το ζήτημα είναι μια συνειδητή επιλογή να μην «πειραχτεί» ένα έθιμο που έχει κοστίσει ζωές, έχει αφήσει νέους ανθρώπους ακρωτηριασμένους και οικογένειες με τραύματα που δεν κλείνουν. Και όταν ένα φαινόμενο είναι τόσο ορατό και επαναλαμβανόμενο, αυτή είναι η μοναδική εξήγηση για την απουσία παρέμβασης.

