Θυμάται κανείς γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος; Ήταν για την καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος; Ήταν για την αλλαγή του καθεστώτος;

Όπως είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες, όλα αυτά τα σοβαρά και τρομερά γεγονότα, συμβαίνουν για τα καπρίτσια ενός 79χρονου, ο οποίος χρησιμοποιεί τον πόλεμο σαν όχημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Πεθαίνει κόσμος, καταστρέφονται πόλεις και χωριά, διολισθαίνουν οι οικονομίες γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί πολύ απλά να παραδεχτεί την αποτυχία του.

Π.Αν