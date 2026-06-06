Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Άμεση Δημοκρατία αιτιολόγησαν την ψήφο τους υπέρ του ΔΗΣΥ για την ανάδειξη της Προέδρου της Βουλής, λέγοντας πως συμφώνησαν με τον Συναγερμό να προωθήσουν την αύξηση των συντάξεων στα 1.088 ευρώ, δηλαδή στο ύψος του κατώτατου μισθού, καθώς και την κατασκευή 10.000 νέων κατοικιών.

Αν σταθούμε στο θέμα των 10.000 κατοικιών, αρκεί να πούμε ότι, με έναν πρόχειρο υπολογισμό περίπου 150.000 ευρώ για κάθε κατοικία, το κόστος ανέρχεται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αυτό χωρίς να έχει διαπιστωθεί προηγουμένως αν υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη που να μπορεί να καλύψει τέτοιες ανάγκες.

Επιπλέον, δεν έχω κανένα θέμα να αυξηθεί η κατώτατη σύνταξη στο ίδιο επίπεδο με τον κατώτατο μισθό. Αν όμως συμβεί αυτό, τότε πάσχει μια πολύ βασική αρχή. Ένας εργαζόμενος έχει συνήθως υψηλά ενοίκια ή δόσεις δανείων, καθώς και διάφορα άλλα έξοδα, πολύ πιο ψηλά από έναν συνταξιούχο. Άρα, αν πούμε πως οι συντάξεις πρέπει να φτάσουν σε εκείνο το επίπεδο, τότε πρέπει να συμφωνήσουμε και πως ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στα 1.700 ευρώ. Άρα θα πρέπει να το δούμε και αυτό.

Για να είμαι ειλικρινής, μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Κάποιος, όμως, θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα γίνουν και πότε. Και αυτό δεν θα πρέπει να το εξηγήσει μόνο ο Φειδίας, αλλά και ο ΔΗΣΥ, από τη στιγμή που, όπως λέει ο ίδιος, συμφώνησαν μαζί του…

Ζακ.